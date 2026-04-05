"Al Mundial no se va solo a participar, se va a competir. Pero también hay que disfrutarlo", declaró el exportero de Municipal, Jaime Penedo.

El exguardameta Jaime Penedo, miembro de la selección que jugó el primer Mundial absoluto en la historia de Panamá, hace 8 años en Rusia 2018, manifestó que la experiencia que depara este torneo comienza mucho antes de que ruede el balón en el debut.

"Al Mundial no se va solo a participar, se va a competir. Pero también hay que disfrutarlo. Es el torneo más grande del futbol", declaró Penedo.

Al recordar la primera experiencia de Panamá, de la que fue protagonista, Jaime Penedo dijo que los cambios de perspectiva para los jugadores comienzan desde la clasificación misma.

"Cuando entras a una Copa del Mundo se te abre otro panorama. Equipos europeos, selecciones del ‘top 10’, quieren jugar contigo. Es como si te invitaran a una fiesta más grande, más élite", explicó el exfutbolista nacido hace 44 años en la capital panameña.

En su debut mundialista, la selección panameña fue emparejada en el grupo G, con las de Inglaterra, Bélgica y Túnez.

Entre los futbolistas que más lo impresionaron: Los belgas Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku y Harry Kane, a quienes describió como figuras que combinaban técnica, potencia física y precisión en un nivel muy alto.

Mundialistas que han pasado por la Liga de Guatemala Desde Costa Rica, Panamá, México y Uruguay hasta Brasil y Argentina, varios mundialistas dejaron su marca en la Liga Nacional de Guatemala.

Penedo: Olor y sabor Mundial

Sin embargo, uno de los momentos que más lo impactó ocurrió incluso antes de saltar al campo: El viaje hacia Rusia.

"Desde el avión empiezas a sentir el Mundial. Todo estaba ambientado: las almohadas, las sábanas, las sandalias, todo con la imagen del torneo. Te va mandando el mensaje de lo que significa estar ahí", recordó.

Luego ocurre uno de los instantes más emotivos para cualquier futbolista: el debut.

"Cantar el himno en un Mundial es algo especial. Uno lo canta muchas veces, pero hacerlo en ese escenario, ver tu bandera, es algo que mueve mucho", afirmó.

Rusia 2018 dejó momentos agridulces, derrotas duras ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (1-2), pero también inolvidables, como el gol de Felipe Baloy a los "Tres Leones".

Fue el primero de Panamá en su historia en mundiales. "Un gol que la afición vivió con mucha alegría. Estaba contento por Felipe y por la gente", dijo Jaime Penedo.

Penedo admitió que Panamá llegó a su primera Copa del Mundo con una enorme ilusión, aunque también en pleno proceso de aprendizaje.

"Nosotros no fuimos solo a participar, queríamos competir. Pero también era la primera vez y quizá no sabíamos del todo a lo que íbamos", concluyó con nostalgia.

Selección de Panamá del Mundial Rusia 2018 - EFE

*Información EFE.

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