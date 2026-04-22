Más de 50 goles en las semifinales mundialistas 1954-1970

Los goles marcados en un lapso de 16 años fueron casi los mismos anotados en entre Alemania 1974 y Catar 2022 (48 años).

Entre la Copa Mundial de la FIFA de Suiza 1954 y la de México 1970 (periodo de 16 años) se marcaron 51 goles en solo diez duelos de semifinales. Esto supuso una media de 5,1 goles por partido, una cifra desorbitada teniendo en cuenta la importancia de la fase.

Semifinales mundialistas entre 1954 y 1970

Suiza 1954: República Federal de Alemania 6-1 Austria y Hungría 4-2 Uruguay en

Suecia 1958: Brasil 5-2 Francia y Suecia 3-1 República Federal de Alemania

Chile 1962: Brasil 4-2 Chile (4-2) y Checoslovaquia 3-1 Yugoslavia

Inglaterra 1966: República Federal de Alemania 2-1 Unión Soviética e Inglaterra 2-1 Portugal

México 1970: Brasil 3-1 Uruguay (3-1) e Italia 4-3 República Federal de Alemania

Esas cinco semifinales de la Copa de la FIFA dieron lugar a casi el mismo número de goles que las de las siguientes 13 ediciones (51 frente a 53).

Es decir, se marcaron 53 goles desde Alemania 1974 hasta Catar 2022. Y en las primeras tres ediciones de los Mundiales FIFA se jugaron seis semifinales con un total de 28 goles.

Top de las cinco finales más memorables de los Mundiales de Futbol El partido entre Brasil y Uruguay de 1950 no entra como una final, debido a que el torneo se definió con una fase final donde participaban cuatro equipos.

Goles en semifinales mundialistas

De Uruguay 1930 a Francia 1938 (lapso de 8 años): 28 goles

De Suiza 1954 a México 1970 (lapso de 16 años): 51 goles

De Alemania 1974 a Catar 2022 (lapso de 48 años): 53 goles

Las goleadas más escandalosas en los Mundiales de Futbol Sin duda alguna, el número 1 del top es la sufrida por los salvadoreños en España 1982.

Semifinales con más goles

El Mundial de Futbol de la FIFA con más goles en semifinales fue el primero, celebrado en Uruguay en 1930. Argentina y Uruguay se impusieron por 6-1 a Estados Unidos y Yugoslavia, respectivamente.

La semifinal con más goles de la historia fue la goleada de Alemania por 7-1 a Brasil en Belo Horizonte en 2014.

Y una de las semifinales más dolorosas de la historia para los anfitriones fue la celebrada en Alemania 2006 cuando Italia eliminó al "Die Mannschaft" con un 2-0 en tiempo extra. Los goles fueron de Fabio Grosso (119) y Alessandro Del Piero (120).

Semifinal de México 1970: Italia 4-3 Alemania Federal - FIFA

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