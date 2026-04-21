Las goleadas más escandalosas en los Mundiales de Futbol

Sin duda alguna, el número 1 del top es la sufrida por los salvadoreños en España 1982.

Tres son los marcadores más escandalosos en la historia de los Mundiales de Futbol de la FIFA: 10-1, 9-0 y 8-0, aunque estos dos últimos se han repetido. Pero sin duda alguna, en el top de las goleadas en los Mundiales FIFA, nadie puede olvidar aquel partido entre Hungría y El Salvador, el cual terminó con una goleada de escándalo, la cual nunca ha sido superada.

La Selección Nacional de Hungría derrotó 10-1 a su similar de El Salvador el 15 de junio de 1982 en la edición celebrada en España. Ese resultado ha quedado marcado como la mayor goleada en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Este partido del grupo 3, jugado en Elche, destacó por el hat-trick de László Kiss, el primero y único anotado por un suplente en mundiales.

Alineación histórica de Hungría: Ferenc Mészáros, Győző Martos, László Bálint, József Tóth, Imre Garaba, Sándor Sallai, Sándor Müller, Tibor Nyilasi, László Fazekas, András Törőcsik y Gábor Pölöskei. Director técnico: Kálmán Mészöly

Alineación histórica de El Salvador: Luis Guevara Mora, Mario Castillo, José Francisco Jovel, Carlos Recinos, Jaime Rodríguez, Joaquín Ventura, José Luis Rugamas, Norberto Huezo, Ever Hernández, Mágico González y José María Rivas. Director técnico: Mauricio Alonso Rodríguez

¿Cuántos hat-tricks se han anotado en los Mundiales? En la final de 2022, Kylian Mbappé firmó el hat-trick más reciente en los Mundiales, una actuación histórica pese a la derrota de Francia.

Top de las goleadas más escandalosas en Mundiales FIFA

A continuación, te presentamos las goleadas más grandes en la historia de los Mundiales de Futbol de la FIFA a lo largo de la historia.

Hungría 10-1 El Salvador (España 1982): La mayor goleada registrada en un Mundial de la FIFA

Hungría 9-0 Corea del Sur (Hungría 1954): Primera goleada de nueve goles

Yugoslavia 9-0 Zaire (Alemania 1974): Marcador escandaloso en la fase de grupos

Suecia 8-0 Cuba (Francia 1938): Victoria histórica en cuartos de final

Uruguay 8-0 Bolivia (Brasil 1950): Goleada en la fase de grupos

Alemania 8-0 Arabia Saudita (Corea-Japón 2002): Amplia victoria en fase de grupos.

Brasil, la única selección que ha disputado todos los Mundiales Brasil es la única selección presente en todas las Copas del Mundo y también la máxima ganadora de títulos, liderando la lista histórica de participaciones en el torneo.

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