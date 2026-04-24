Goleadores de las Copas FIFA, edición por edición

Conoce quiénes terminaron ganando el título de goleo, hoy la Bota de Oro, en los 22 eventos mundiales de la FIFA.

A lo largo de 96 años de historia, muchos jugadores con talentos natos conquistaron la tabla de goleadores de cada una de las Copas de la FIFA, mismas que comenzaron en Uruguay 1930, donde el argentino Guillermo Stábile fue el primer goleador con 8 tantos. Pero el máximo goleador en la historia es el alemán Miroslav Klose con 16 tantos en cuatro ediciones celebradas.

Dentro del listado de goleadores por cada edición, la Copa FIFA de Suecia 1958 es el evento que dio la mayor cantidad de goles para el ganador del título individual: El francés Just Fontaine con 13 tantos.

La edición que dio al ganador con la menor cantidad de goles fue la de Chile 1962 con 4 goles, pero ahí hubo seis jugadores empatados: Garrincha (BRA), Vavá (BRA), Flórián Albert (HUN), Valentin Ivanov (URS), Dražan Jerković (YUG) y Leonel Sánchez (CHI).

Los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo Lionel Messi y Kylian Mbappé buscarán en el Mundial 2026 superar el récord que ostenta el alemán Miroslav Klose.

Empate en la tabla de goleo

Chile 1962, Estados Unidos 1994 y Sudáfrica 2010 son las tres ediciones que tuvieron empate al decidirse el título de goleo:

Chile 1962, seis jugadores con cuatro goles cada uno: Garrincha (BRA), Vavá (BRA), Flórián Albert (HUN), Valentin Ivanov (URS), Dražan Jerković (YUG) y Leonel Sánchez (CHI)

Estados Unidos 1994, dos jugadores con seis goles cada uno: Oleg Salenko (RUS) y Hristo Stoitchkov (BUL)

Sudáfrica 2010, cuatro jugadores con cinco goles cada uno: Thomas Müller (ALE), David Villa (ESP), Wesley Sneijder (HOL) y Diego Forlán (URU)

Otro dato llamativo fue que hubo seis ediciones consecutivas donde el goleador solo marcaba 6 tantos, y fue entre Argentina 1978 y Francia 1998, hasta que llegó el brasileño Ronaldo en Corea-Japón 2002 a marcar 8 tantos.

Tabla de los goleadores a lo largo de la historia

No. Campeonato Jugador Goles 1 Uruguay 1930 Guillermo Stábile (ARG) 8 2 Italia 1934 Oldřich Nejedlý (TCH) 5 3 Francia 1938 Leônidas da Silva (BRA) 7 4 Brasil 1950 Ademir (BRA) 9 5 Suiza 1954 Sandor Kocsis (HUN) 11 6 Suecia 1958 Just Fontaine (FRA) 13 7 Chile 1962 Seis jugadores empatados 4 8 Inglaterra 1966 Eusébio (POR) 9 9 México 1970 Gerd Müller (ALE) 10 10 Alemania 1974 Grzegorz Lato (POL) 7 11 Argentina 1978 Mario Kempes (ARG) 6 12 España 1982 Paolo Rossi (ITA) 6 13 México 1986 Gary Lineker (ING) 6 14 Italia 1990 Salvatore Schillaci (ITA) 6 15 Estados Unidos 1994 Oleg Salenko (RUS) y Hristo Stoitchkov (BUL) 6 16 Francia 1998 Davor Šuker (CRO) 6 17 Corea-Japón 2002 Ronaldo (BRA) 8 18 Alemania 2006 Miroslav Klose (ALE) 5 19 Sudáfrica 2010 Cuatro jugadores empatados 5 20 Brasil 2014 James Rodríguez (COL) 6 21 Rusia 2018 Harry Kane (ING) 6 22 Catar 2022 Kylian Mbappé (FRA) 8

*Chile 1962: Garrincha (BRA), Vavá (BRA), Flórián Albert (HUN), Valentin Ivanov (URS), Dražan Jerković (YUG) y Leonel Sánchez (CHI)

*Sudáfrica 2010: Thomas Müller (ALE), David Villa (ESP), Wesley Sneijder (HOL) y Diego Forlán (URU).

El alemán Miroslav Klose ganó el título de goleo en Alemania 2006 con 5 goles - FIFA

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