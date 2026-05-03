Mundiales con mayores goles para la Selección de España

Los españoles, candidatos al título en la edición 2026, lograron 8 goles en la cita donde fueron campeones del mundo.

La Selección Nacional de España es hoy en día una de las candidatas principales para quedarse con la Copa FIFA 2026, la cual se celebrará este verano en tres países por primera vez: Estados Unidos, México y Canadá. Pero sabes ¿cuántos goles ha marcado "La Roja" en cada una de las ediciones de los Mundiales?

España suma 16 participaciones previas a la cita 2026, y de esos 16 mundiales jugados, solamente en uno logró el máximo trofeo, y fue la edición de Sudáfrica 2010, el primer campeonato FIFA celebrado en África.

De sus 16 Copas de la FIFA jugadas, la edición México 1986 ha sido la más productiva en cuanto ha goles, ya que logró marcar un total de 11 anotaciones a lo largo del campeonato.

Luego, vienen tres ediciones donde hizo 10 goles, siendo las siguientes más productivas tras la de México, y estas fueron: Brasil 1950, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Respecto a la edición con menos goles, hay dos, y son: Chile 1962 y Argentina 1978, donde solamente anotados dos tantos en cada uno de aquellos mundiales.

Todos los goles de España en los Mundiales. 1934 (4), 1950 (10), 1962 (2), 1966 (4), 1978 (2), 1982 (4), 1986 (11), 1990 (6), 1994 (10), 1998 (8), 2002 (10), 2006 (9), 2010 (8), 2014 (4), 2018 (7) y 2010 (9).

España 1982: El Mundial de Italia y de Centroamérica Guatemala apareció por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA gracias al árbitro Rómulo Méndez.

Sudáfrica 2010

Sudáfrica 2010 fue la edición que le dio a los españoles la primera estrella de su escudo tras una final dramática ante la entonces llamada Holanda.

En esa edición, España logró anotar 8 goles, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:

España 0-1 Suiza, fase de grupos

España 2-0 Honduras, fase de grupos: Doblete de David Villa

Chile 1-2 España, fase de grupos: David Villa y Andrés Iniesta

España 1-0 Portugal, octavos de final: David Villa

Paraguay 0-1 España, cuartos de final: David Villa

Alemania 0-1 España, semifinales: Carles Puyol

Holanda 0-1 España, final: Andrés Iniesta

De esta forma, España logró el título mundial, el primero de su historia. Se espera que para la edición Estados Unidos, México y Canadá, los españoles sean protagonistas y le apunten a la segunda copa de su historia.

Sudáfrica 2010: El primer Mundial en el continente africano España logró su primer Mundial, Ghana vs. Uruguay brindaron un épico partido, Carlos Batres era árbitro mundialista por segunda vez y el pulpo “Paul” ganó protagonismo con sus pronósticos.

*Con información de BDFutbol y MisterChip.

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