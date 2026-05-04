Camerún, Bélgica y Nueva Zelanda eliminadas sin perder

Solamente tres selecciones comparten una curiosidad a lo largo de 96 años de historia de las Copas organizadas por la FIFA.

Las selecciones de Bélgica (Europa), Camerún (África) y Nueva Zelanda (Oceanía) tienen una historia en común, y es que las tres delegaciones terminaron eliminadas en una fase de grupo de la Copa FIFA sin perder ni un partido. ¿Cómo sucedió esto?

Con sendos empates, dichas selecciones lo más que sumaron en la fase de grupos fue tres puntos, pero fue una cifra que no les alcanzó para avanzar a la fase de eliminación directa. Las cuatro selecciones no ganaron un solo partido, pero tampoco perdieron, pese a ello, debieron regresar a su casa pronto.

Camerún en España 1982

El primer caso de este curioso dato ocurrió en la Copa del Mundo España 1982, donde Camerún empató sus tres partidos, y al sumar tres puntos no le alcanzó para avanzar a la fase final.

Perú 0-0 Camerún, 15 de junio

Polonia 0-0 Camerún, 19 de junio

Italia 0-0 Camerún, 23 de junio

Polonia con 4 puntos avanzó a la fase final; el segundo clasificado fue Italia con 3 puntos, los mismos que hizo Camerún, y a pesar que la diferencia de gol de estas dos selecciones fue de 0, la clasificada fue la "Azzurra" por haber marcado dos goles en fase de grupo, uno más que los cameruneses.

Conoce la increíble historia que escribió Suiza en Alemania 2006 En un hecho sin precedentes, los suizos hicieron historia en la Copa FIFA del verano 2006.

Bélgica en Francia 1998

Tras aquel icónico caso, pasaron 16 años para que se volviera a repetir. Esta vez el protagonista fue Bélgica en la Copa de la FIFA Francia 1998.

Los belgas quedaron en el grupo E, y sus resultados fueron:

Holanda 0-0 Bélgica, 13 de junio

Bélgica 2-2 México, 20 de junio

Bélgica 2-2 Corea del Sur, 25 de junio

Con 5 puntos, Holanda y México avanzaron a octavos de final. Bélgica fue tercero con 3 puntos.

Técnicos que dirigieron a sus hijos en un Mundial En toda la historia de los Mundiales, solo se han registrado seis casos de padres dirigiendo a sus hijos. Los dos más recientes ocurrieron en Sudáfrica 2010.

Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010

Doce años después del caso de Bélgica, hubo una tercera historia similar, y ocurrió con Nueva Zelanda en la edición Sudáfrica 2010.

En el grupo F, los neozelandeses se midieron eslovacos, italianos y paraguayo, y al igual que los cameruneses en España 1982 y belgas en Francia 1998, hubo tres empates.

Nueva Zelanda 1-1 Eslovaquia, 15 de junio

Italia 1-1 Nueva Zelanda, 20 de junio

Paraguay 0-0 Nueva Zelanda, 24 de junio

¿Será que para la cita Estados Unidos, México y Canadá se repetirá la historia?

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