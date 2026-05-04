Suiza, única selección eliminada en Mundial sin recibir gol

En un hecho sin precedentes, los suizos hicieron historia en la Copa FIFA del verano 2006.

En 22 ediciones de las Copa de la FIFA, la selección de Suiza ostenta una curiosa marca, la cual no ha sido superada en 20 años, y posiblemente su registro quede para toda la vida, dado lo complejo que ocurrió con el combinado suizo en la edición 2006 celebrada en Alemania.

Sucede que Suiza llegó y se fue de la Copa FIFA sin recibir gol. A continuación te presentamos este único caso registrado en 96 años de futbol mundial.

Fase de grupos

La Copa FIFA Alemania 2006 fue la decimoctava edición de la Copa Mundial de Futbol. Esta edición del evento se realizó en Alemania, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda ocasión en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974 en la entonces Alemania Federal.

En la fase de grupos, Suiza quedó en el grupo G junto a Francia, Corea del Sur y la debutante Togo. Pese a lo complicado del sector, el conjunto europeo avanzó como primero a los octavos de final, eso sí, lo hizo sin recibir goles.

Debutó el 13 de junio de 2006 ante Francia con un empate 0-0. La segunda presentación fue el 19 de junio ante Togo y ahí obtuvo un triunfo de 2-0. En la tercera y última fecha de grupo, celebrada el 23 de junio, Suiza derrotó a Corea del Sur con marcador de 2-0, y sumar así 7 puntos, cuatro goles anotados y ninguno recibido.

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Eliminado sin recibir goles

El 26 de junio en Colonia, Suiza se mediría a Ucrania por un boleto a los cuartos de final.

El duelo de octavos de final quedó en los 90 minutos de juego oficiales con un empate sin goles. De esta forma, Suiza sumó su cuarto partido sin recibir goles.

Se jugó la prórroga, y fue necesaria la tanda de penaltis. En esta última instancia, la cual sirve solo para definir a un ganador (los goles no entran en temas estadísticos), los suizos perdieron 3-0.

Streller, Barnetta y Cabanas no pudieron anotar por parte de los suizos; Shevchenkom falló, pero los jugadores Milevsky, Rebrov y Gusev anotaros para los ucranianos y de esta forma lograro su boleto a cuartos de final.

Suiza debió despedirse de ese Mundial de la FIFA en la fase de octavos de final, y curiosamente sin recibir goles. A lo largo de la historia es el único caso que ha ocurrido.

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