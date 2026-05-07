Información sobre listas de convocatorias para la Copa 2026

Esto es parte de los reglamentos que rigen las nóminas mundialistas.

La generación de las listas de jugadores que formarán parte de la Copa FIFA 2026 es parte del torneo más relevante de la historia del futbol. Los cuerpos técnicos de los países clasificados precisan elegir a los mejores, pensar en los recambios, alimentar el espíritu de grupo, premiar a los que tuvieron un gran rendimiento en clubes...y mucho más.

En la Copa Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, se permitirán 26 jugadores por cada plantel, el mismo número que en la edición de Catar 2022. A lo largo de las ediciones el número de jugadores permitidos ha cambiado hasta llegar a su número máximo en los últimos dos torneos.

¿Cuándo se entregan las listas?

FIFA dará a conocer las listas oficiales de los 48 equipos el martes 2 de junio.

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¿Cuántos jugadores se permiten por lista?

Lista provisional: Las federaciones participantes proporcionarán a la FIFA una lista de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser porteros.

Lista definitiva: Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán porteros).

Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial.

Un portero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final.

Conoce a los 22 capitanes campeones del mundo de la FIFA De momento, ningún jugador fue capaz de subir a recibir el trofeo en dos oportunidades.

¿Cómo cambió a lo largo del tiempo?

Con la finalidad de que la cesión de jugadores para el Mundial de la FIFA 26 se produzca a tiempo, la FIFA reservará las fechas siguientes:

a) El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes.

b) Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA.

Las Selecciones tienen permitido dar a conocer sus convocatorias antes de la fecha establecida pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio.

¿Cuántos porteros han anotado en la historia de los Mundiales? A lo largo de los Mundiales, los porteros han sido figuras clave bajo los tres palos, protagonistas de hazañas, récords y curiosidades que enriquecen la historia del torneo.

*Información FIFA.

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