Los 22 capitanes campeones del mundo de la FIFA

De momento, ningún jugador fue capaz de subir a recibir el trofeo en dos oportunidades.

La imagen más importante en la historia de las Copa del Mundo que organiza la FIFA es cuando el capitán de la selección vencedora en la final logra levantar el trofeo de la Copa FIFA al cielo. Una imagen imborrable, que representa esfuerzo, constancia, dedicación, esmero. Es la foto que muy pocos tienen la oportunidad de ser el gran protagonista.

A lo largo de 22 ediciones de las citas de verano, 22 han sido los jugadores que han levantado el trofeo de campeón del mundo. Dato curioso, ningún jugador ha logrado levantar el trofeo en dos ediciones diferentes.

¿Cuántos porteros han anotado en la historia de los Mundiales? A lo largo de los Mundiales, los porteros han sido figuras clave bajo los tres palos, protagonistas de hazañas, récords y curiosidades que enriquecen la historia del torneo.

A continuación, te presentamos a los capitanes campeones del mundo de la FIFA.

Uruguay 1930 - José Nasazzi (Uruguay)

Italia 1934 - Gianpiero Combi (Italia)

Francia 1938 - Giuseppe Meazza (Italia)

Brasil 1950 - Obdulio Varela (Uruguay)

Suiza 1954 - Fritz Walter (Alemania)

Suecia 1958 - Hilderaldo Bellini (Brasil)

Chile 1962 - Mauro Ramos (Brasil)

Inglaterra 1966 - Bobby Moore (Inglaterra)

México 1970 - Carlos Alberto (Brasil)

Alemania 1974 - Franz Beckenbauer (Alemania)

Argentina 1978 - Daniel Passarella (Argentina)

Pelé, el campeón más joven en la historia de los Mundiales Con apenas 17 años, Pelé conquistó el Mundial de Copa del Mundo de Suecia 1958, un récord histórico que, por su precocidad y contexto, luce difícil de igualar.

Otros capitanes campeones del mundo

España 1982 - Dino Zoff (Italia)

México 1986 - Diego Maradona (Argentina)

Italia 1990 - Lothar Matthaus (Alemania)

Estados Unidos 1994 - Dunga Carlos (Brasil)

Francia 1998 - Didier Deschamps (Francia)

Corea-Japón 2002 - Cafú (Brasil)

Alemania 2006 - Fabio Cannavaro (Italia)

Sudáfrica 2010 - Iker Casillas (España)

Brasil 2014 - Philipp Lahm (Alemania)

Rusia 2018 - Hugo Lloris (Francia)

Catar 2022- Lionel Messi (Argentina)

Los candidatos de Xavi Hernández para ganar el Mundial 2026 El campeón del mundo en 2010 señaló a España, Brasil, Argentina y Francia como favoritas al Mundial 2026 y destacó a Portugal e Inglaterra como selecciones listas para dar el salto definitivo.

Argentina por el bicampeonato

La edición 23 de la Copa de la FIFA será en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección Nacional de Argentina llegará como campeona del mundo, buscando un bicampeonato, algo que solamente ha ocurrido en dos oportunidades, pero en ningún caso, el capitán de los monarcas repitió.

Lionel Messi podría ser el primer jugador en la historia del balompié en levantar dos trofeos de la Copa del Mundo si su Argentina revalida en título en la cita 2026.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

*Datos de https://mundiales.bdfutbol.com/

Etiquetas