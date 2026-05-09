Ciclo escolar de México tocado por el Mundial 2026

La decisión ha causado polémica que, incluso, la presidenta de México Claudia Sheinbaum se pronuncio al respecto.

México adelantará el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Futbol 2026, según anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno mexicano.

"La conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio", informó la SEP en un comunicado, tras un acuerdo unánime con las autoridades educativas estatales.

La medida aplicará a escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país.

La autoridad explicó que la decisión busca "proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Fútbol", cuyo partido inaugural se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que las labores administrativas concluirán el 12 de junio y que el siguiente ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura La FIFA confirmó una triple inauguración para el Mundial 2026 con espectáculos musicales en los tres países sede.

Semanas de fortalecimientos de aprendizajes

En años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio.

Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar.

Además, del 17 al 28 de agosto se realizarán "dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes", con el objetivo de compensar contenidos académicos y así "garantizar el cumplimiento del plan y programas de estudio", añadió la SEP.

Javier Aguirre se refiere a la polémica relacionada con los seleccionados El técnico de la selección de México compareció a una conferencia de prensa donde destacó detalles importantes de cara a la cita 2026.

Presidenta se pronuncia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió cuidar que niñas y niños no pierdan clases ante el sorpresivo adelanto de vacaciones escolares por el Mundial de Futbol 2026, después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara la conclusión del ciclo escolar el próximo 5 de junio, un mes antes de lo previsto.

Desde su conferencia diaria en Palacio Nacional, no obstante, la mandataria afirmó que aún debe definirse el calendario completo.

"Es una propuesta, la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario", dijo la mandataria en su conferencia matutina, en referencia al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La presidenta sostuvo que el planteamiento surgió en una reunión de secretarios estatales de Educación y también a solicitud de maestros, quienes pidieron adelantar las vacaciones "por el Mundial principalmente".

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*Información EFE.

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