Banco de México emite 12 monedas conmemorativas al Mundial

Con esta iniciativa, los coleccionistas podrán tener un novedoso producto para la posteridad.

El Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Nueve de estas piezas estarán dedicadas a la capital mexicana, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte), las tres ciudades mexicanas sedes de este evento deportivo. Las otras tres, indicó la institución central en un comunicado, "exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural" del país.

Además, precisó que la colección está conformada por "cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata)".

También señaló que las piezas, acuñadas por la Casa de Moneda de México, se dividen en monedas bimetálicas de cuño corriente con forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos (1,16 dólares), mientras que las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de 25 pesos (1,45 dólares) para las de oro, y de 10 pesos (0,58) para las de plata.

Y detalló que las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, al Escudo Nacional con la leyenda: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

FIFA lanza programa de recompensas para el Mundial 2026 FIFA dio a conocer su programa de recompensas para el Mundial 2026 donde los aficionados ganan puntos al participar y los canjean por premios, entradas y beneficios exclusivos.

Distintivos para cada ciudad

En el caso de la moneda dedicada a la Ciudad de México, donde será la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, se mostrará a un jugador de futbol con un balón y a la derecha, el Ángel de la Independencia, símbolo de la metrópoli mexicana.

Mientras que la de Guadalajara mostrará también a un futbolista acompañado de la escultura de la diosa Minerva, uno de los íconos más representativos de la ciudad.

Y será la moneda de Monterrey la que presente la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, que tendrá también un balón de fútbol impactando en una red.

Las tres llevarán inscrita la frase: ‘COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026’.

Monedas conmemorativas para el Mundial 2026 que pone el Banco de México - @Banxico

*Información EFE.

Etiquetas