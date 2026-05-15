Finales de de la Copa del Mundo más vistas de la historia

La final de la Copa del Mundo sigue siendo el evento deportivo más visto del planeta, capaz de reunir a millones de personas frente a una misma emoción.

La final de la Copa del Mundo no solo define al campeón del planeta, también representa el evento más visto del fútbol y uno de los espectáculos deportivos con mayor audiencia a nivel global. Cada cuatro años, millones de personas se detienen para presenciar el partido que paraliza ciudades, estadios, bares y hogares alrededor del mundo. Ni el Súper Bowl ni la final de la UEFA Champions League logran alcanzar el impacto mediático y emocional que genera una final mundialista.

Curiosamente, las cinco finales más vistas en la historia de los Mundiales corresponden a las últimas cinco ediciones disputadas, reflejando el crecimiento de las transmisiones globales y el alcance de las plataformas digitales. En el primer lugar aparece la inolvidable final entre Argentina y Francia en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que superó los 1,120 millones de espectadores. El partido terminó 3-3 y se definió en penales, en una noche histórica que coronó a Lionel Messi como campeón del mundo tras una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

La final de la Copa del Mundo es un evento imperdible

Muy cerca aparece la final de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 entre Francia y Croacia, que también alcanzó alrededor de 1,120 millones de espectadores. El conjunto francés conquistó su segunda estrella tras imponerse 4-2 en un duelo dinámico y lleno de goles. En la tercera posición se encuentra la final de Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde Alemania derrotó 1-0 a Argentina gracias al recordado gol de Mario Götze en tiempo extra, superando los 1,000 millones de televidentes.

La cuarta final más vista fue la de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 entre España y Países Bajos, que reunió a más de 910 millones de personas frente a las pantallas. Aquella noche quedó marcada por el histórico gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, que le dio a España su primera Copa del Mundo. En el quinto lugar aparece la final de Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 entre Italia y Francia, seguida por 715 millones de espectadores y recordada tanto por la tanda de penales como por el célebre incidente protagonizado por Zinedine Zidane.

Estas cifras reflejan cómo el Mundial continúa siendo un fenómeno cultural y deportivo sin comparación. Más allá del fútbol, una final mundialista reúne emociones, historias y momentos que terminan formando parte de la memoria colectiva de generaciones enteras. Cada edición suma nuevos récords de audiencia y confirma que la Copa del Mundo sigue siendo el escenario deportivo más grande del planeta.

Zinedine Zidane expulsado en Alemania 2006 - FIFA

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