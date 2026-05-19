Felipe VI asistirá al partido España vs Uruguay en México

Felipe VI estará presente en uno de los juegos de la Copa de Mundo, que este año tiene como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Felipe VI viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara, México, para presenciar el partido de futbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, según anunciaron recientemente fuentes de Zarzuela.

El rey atiende así las invitaciones cursadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para a ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.

En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

Grupo H del Mundial 2026 - FIFA

El pasado mes de marzo Sheinbaum afirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que Felipe VI reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fermín se perderá la Copa del Mundo

La selección española sufrirá una baja sensible. El centrocampista Fermín López no podrá disputar la máxima cita del fútbol internacional tras confirmarse que será operado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Etiquetas