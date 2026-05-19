Himnos y canciones de los mundiales

La música de las Copas del Mundo ha dejado temas inolvidables que marcaron generaciones, aunque algunos intentos oficiales no lograron conquistar a los aficionados ni trascender más allá del torneo.

Cada edición de la Copa del Mundo no solo se recuerda por los goles, las figuras o las finales dramáticas. También existe un elemento que acompaña la identidad de cada torneo: su himno oficial. A lo largo de las décadas, la FIFA ha convertido la música en parte esencial del espectáculo mundialista, reuniendo a artistas internacionales con la intención de crear canciones capaces de representar la pasión y la unión del futbol.

Sin embargo, no todos los himnos han tenido el mismo impacto. Mientras algunos se transformaron en éxitos globales que aún hoy suenan en estadios y celebraciones deportivas, otros pasaron desapercibidos o recibieron críticas por no conectar con la afición.

Uno de los ejemplos más recordados de éxito es "Waka Waka (This Time for Africa)", interpretado por Shakira junto con el grupo sudafricano Freshlyground para el Mundial de Sudáfrica 2010. La canción trascendió el torneo y se convirtió en uno de los himnos deportivos más populares de la historia, impulsado por su ritmo africano y una coreografía que rápidamente se viralizó en todo el mundo.

Otro caso exitoso fue "La Copa de la Vida", de Ricky Martin, tema oficial del Mundial de Francia 1998. La canción logró combinar energía, espectáculo y el espíritu festivo del futbol, convirtiéndose en un fenómeno internacional y consolidando la relación entre la música latina y los grandes eventos deportivos.

También destaca "Wavin’ Flag", del cantante somalí-canadiense K'naan junto con David Bisbal, utilizada como himno promocional de Sudáfrica 2010. Aunque técnicamente no fue el tema oficial principal de FIFA, muchos aficionados la recuerdan con más cariño que otras canciones del torneo debido a su mensaje de esperanza y superación.

Pero no todas las apuestas musicales lograron el mismo efecto. En Brasil 2014, "We Are One (Ole Ola)", interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, recibió críticas de aficionados brasileños que consideraban que el tema tenía poca identidad local y no reflejaba la esencia cultural del país anfitrión.

Algo similar ocurrió en Rusia 2018 con "Live It Up", de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Aunque logró millones de reproducciones en plataformas digitales, muchos seguidores señalaron que la canción carecía de la fuerza emocional que sí tuvieron himnos anteriores.

La expectativa ahora apunta hacia la Copa Mundial de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, Shakira junto con el cantante nigeriano Burna Boy, han sido seleccionados como los encargados de ponerle ritmo a este certamen con "Dai Dai", que ya se ha convertido en tendencia en Youtube y ha tenido millones de reproducciones.

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