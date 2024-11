Esta es la razón por la que Nicky Jam “renunció” a apoyar a Donald Trump

A través de sus redes sociales, Nicky Jam renunció a apoyar a Donald Trump luego de presentarse junto al candidato republicano en uno de los mítines en Las Vegas.

El astro de la música latina compartió un video en Instagram, donde tiene más de 43 millones de seguidores, para aclarar que ya no brindará su apoyo.

El mensaje llega un mes después de que el artista nacido en Massachusetts apoyara al candidato republicano e incluso hablara en uno de sus mítines en Las Vegas en septiembre, donde dijo: “Lo necesitamos. Lo necesitamos de vuelta, ¿verdad? Necesitamos que sea el presidente”. Ahora se retracta y “renuncia”.

“Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras”, comienza su video. “La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía. Y él, siendo negociante, pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y a hablar mal de mi país. Y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me hecho a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, comentó.

Nicky Jam, de ascendencia puertorriqueña, fue uno de varios artistas de reggaetón que respaldaron a Trump, entre ellos Anuel AA y Justin Quiles. Sin embargo, el intérprete de “El amante” dejó claro que no le pareció los insultos de Donald Trump a los latinos y a Puerto Rico.

Tras el apoyo que el famoso había manifestado a Trump, la banda de rock mexicana Maná anunció que retiraba de los servicios de streaming su versión de 2016 de “De pies a cabeza” en colaboración con Nicky, explicando que “Maná no trabajaba con racistas”.

El domingo, el comediante y podcaster Tony Hinchcliffe describió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” en un mitin de Trump en el Madison Square Garden.

Inmediatamente después de esos comentarios, Bad Bunny, Ricky Martin, Jennifer Lopez y Luis Fonsi, entre otros artistas puertorriqueños, recurrieron a las redes sociales para amplificar el plan de la vicepresidenta Kamala Harris para Puerto Rico.

