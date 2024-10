Donald Trump arremete contra Michelle Obama, quien lo criticó en mitin

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, arremetió contra la ex primera dama del país, Michelle Obama, llamándola “asquerosa”, días después de que ella cuestionara el estado mental del magnate durante un mitin de campaña en apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Durante un discurso ante cientos de sus seguidores en Atlanta, capital de Georgia, estado clave de cara a las elecciones de noviembre, Trump dijo que Michelle Obama cometió un “grave error” al criticarlo. “Siempre he tratado de ser amable y respetuoso (…) ella no debería haber hecho eso”, dijo el exmandatario.

Los comentarios de Trump llegan dos días después de que la ex primera dama confesara estar “enojada” por la “indiferencia” por parte del público estadounidense ante el “comportamiento errático, evidente deterioro mental” y su “historia como delincuente convicto” del expresidente.

“Todo esto, mientras escudriñamos las respuestas que Kamala (Harris) da en entrevistas que él ni siquiera tiene el coraje de dar”, agregó la lideresa demócrata durante una agitada intervención en un mitin de campaña junto a Harris en Michigan.

I have some real concerns about what another Trump presidency means for women in this country — and I wanted to share some of my thoughts. If this resonates with you, send this video to every single person you know and remind them what’s at stake in this election. pic.twitter.com/7bCX31bP8b

— Michelle Obama (@MichelleObama) October 28, 2024