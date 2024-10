Kamala Harris y Michelle Obama se alían para advertir sobre el peligro de elegir a Trump

La vicepresidenta Kamala Harris y la exprimera dama de EE.UU. Michelle Obama unieron fuerzas este sábado para advertir a los votantes que “hay mucho en juego” en las elecciones del próximo 5 de noviembre, en especial para la salud y los derechos reproductivos de la mujer, si Donald Trump llega nuevamente a la Presidencia.

En un abarrotado mitin en Kalamazoo, en el estado clave de Míchigan, la candidata demócrata y la exprimera dama levantaron sus voces para cargar contra el expresidente Donald Trump , entre 2017 y 2021, y los retrocesos en los derechos que, a su juicio, Estados Unidos ha experimentado.

“Hay mucho en juego en esta elección”, dijo Harris, subrayando que la actual contienda a la Presidencia es “aún más importante” que la de 2016 o 2020.

Kamala Harris: “Es claro que Trump se ha vuelto cada vez más desquiciado”

“En los últimos ocho años, Donald Trump se ha vuelto más confundido, más inestable y más enojado, y está claro que se ha vuelto cada vez más desquiciado”, acusó Harris.

Harris también echó mano de una reciente sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. que le otorgó inmunidad parcial al expresidente por el caso del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. “Imagínense a Donald Trump sin una barrera que lo detenga”, recalcó.

Kamala Harris criticó nuevamente a su oponente por haber dicho que quería generales como los de Adolf Hitler durante su mandato en la Casa Blanca y amenazar con usar al ejército contra aquellos que no están de acuerdo con él.

Michelle Obama sigue los cuestionamientos a Trump

Obama no se quedó atrás en las críticas a Trump al confesar que está “un poco enojada porque somos indiferentes a su comportamiento errático, su evidente deterioro mental, y su historia como delincuente convicto”, cuando se compara al candidato republicano con Harris.

La primera dama también dedicó un buen espacio de su discurso de más de 40 minutos y de antesala a Harris para enumerar los fracasos de la Administración Trump al calificar como pobre la respuesta a la pandemia de la covid-19, cuando desacreditó a los científicos y esparció información falsa.

BREAKING: Michelle Obama just laid into Donald Trump like no one has before. Retweet to make sure all Americans see this takedown.pic.twitter.com/4HNOdMmDfz — Kamala’s Wins (@harris_wins) October 26, 2024

Un mensaje centrado en los derechos reproductivos de la mujer

El mitin en Míchigan también sirvió para que Harris y Obama apelaran al voto de las mujeres y les advirtieran sobre los riesgos de permitir que el republicano regrese a la Casa Blanca.

“Les pido desde lo más profundo de mi ser que tomemos nuestras vidas en serio”, manifestó Obama. “Necesitamos que voten por el único candidato en esta carrera que protegerá nuestras vidas. Kamala Harris luchará para restaurar nuestras libertades reproductivas y defender nuestra salud”, agregó.

Kamala Harris and Michelle Obama rocked Kalamazoo today! Get out and vote for Kamala Harris. Do Something! Protect the USA from a dictator! pic.twitter.com/BA1LXbGyLX — BerrienCountyDems (@BerrienCtyDems) October 27, 2024

Invitan a las mujeres a votar

La exprimera dama retó a las mujeres a mantener su voto en privado, independientemente de las opiniones políticas de los hombres de su familia y a ellos les dijo que votar por Trump o un candidato de un tercer partido “traería daños colaterales” a sus esposas, hermanas e hijas.

Por su parte, Kamala Harris hizo un recuento de cómo los tres miembros de la Corte Suprema elegidos por el republicano en su mandato ayudaron a derogar la sentencia Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel nacional.

“Hicieron lo que él quería y ahora una de cada tres mujeres en Estados Unidos vive en un estado donde Trump prohíbe el aborto, y muchas de ellas no tienen excepciones en casos de violación e incesto”, afirmó la candidata.

Tanto Harris como Obama urgieron a los votantes a emitir su voto de forma anticipada.

Apoyo clave en Michigan

“Creo que Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de que vuelva a ser presidente son brutalmente graves”, afirmó Harris.

La aparición de la exprimera dama en el mitin de este sábado es fundamental para la campaña demócrata que busca consolidarse en el llamado “muro azul”, al que pertenece Míchigan, estado que ofrece 15 votos electorales al ganador.

Míchigan es uno de los siete estados competitivos de Estados Unidos que decidirán la elección en diez días.

Harris se ha apalancado de grandes y reconocidas figuras en la recta final de su campaña. Este viernes se presentó en Houston (Texas) junto a Beyoncé, y el jueves compartió escenario con el expresidente Barack Obama (2009-2017) en Atlanta (Georgia).

Con información de EFE.