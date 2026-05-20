Suiza revela lista de convocados Mundial 2026

El bético Ricardo Rodríguez, el valencianista Eray Comert y los sevillistas Djibril Sow y Ruben Vargas han sido convocados por Murat Yakin, técnico de la selección de Suiza, para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico de Suiza ofreció este miércoles una convocatoria con mucha experiencia, con 18 jugadores que ya han participado en grandes torneos internacionales y 17 que ya estuvieron en el pasado Mundial 2022, disputado en Catar.

Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, segundo con más internacionalidades, disputarán su cuarta fase final mundialista, con lo que igualarán el récord de Xherdan Shaqiri y Valon Behrami, mientras que para Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria será su tercera participación tras estar en 2018 y 2022.

Los debutantes en un Mundial serán el portero Marin Keller, los defensas Aurele Amenda, Luca Jaquez y Miro Muheim y los delanteros Cedric Itten, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Zeki Ambdouni.

"En los últimos años, hemos desarrollado un gran sentido de unidad y un fantástico espíritu de equipo, y afrontamos los preparativos para el Mundial y el torneo en sí con un fuerte espíritu de equipo. Por lo tanto, para mí y mi cuerpo técnico era importante no realizar cambios drásticos y confiar en jugadores de probada trayectoria a quienes conocemos y valoramos", aseguró Yakin.

La mayor parte de los convocados quedará concentrada en St. Gallen el lunes 25, mientras que los jugadores que tengan compromisos con sus clubes lo harán más tarde. El domingo 31, en el Kybunpark de esta ciudad, la selección suiza disputará ante Jordania su último partido internacional antes de partir hacia California. El 6 de junio tendrá su último choque preparatorio ante Australia en San Diego.

Suiza jugará en el grupo B del Mundial. Se estrenará el 13 de junio contra Catar en San Francisco, se medirá a Bosnia y Herzegtovina el 18 en Los Ángeles y a Canadá el 24 en Vancouver.

- Convocados:

. Guardametas: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/GER) e Yvon Mvogo (Lorient/FRA).

. Defensas: Manuel Akanji (Inter Milan/ITA), Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort/GER), Eray Comert (Valencia/ESP), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/GER), Luca Jaquez (Stuttgart/GER), Miro Muheim (Hamburgo/GER), Ricardo Rodríguez (Betis/ESP) y Silvan Widmer (Mainz/GER).

. Medios/Delanteros: Michel Aebischer (Pisa/ITA), Zeki Amdouni (Burnley/ENG), Breel Embolo (Stade Rennes/FRA), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia/ITA), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/GER), Ardon Jashari (Milan/ITA), Johan Manzambi (Friburgo/GER), Dan Ndoye (Nottingham/ENG), Noah Okafor (Leeds/ENG), Fabian Rieder (Augsburgo/GER), Djibril Sow, Ruben Vargas (Sevilla/ESP), Granit Xhaka (Sunderland/ENG) y Denis Zakaria (Mónaco/FRA)

Etiquetas