CDMX Planifica Protocolo Mundial 2026 por Sarampión y Ébola

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la metrópoli cuenta con una estrategia de sanidad internacional y la capacidad de vigilancia epidemiológica y de atención a emergencias para enfrentar la llegada de miles de turistas para el Mundial, ante el brote de sarampión y recientemente del ébola.

En ese sentido, la secretaria de Salud Pública de la capital, Nadine Gasman, indicó para el gobierno de la ciudad el Mundial 2026 es un "momento relevante en términos de vigilancia epidemiológica y de la promoción de la salud".

Señaló que "hay poco riesgo de contagios", no obstante que a la capital del país llegan muchas personas de diferentes partes del mundo y aseguró que existe una estrategia que ha ordenado la Secretaría de Salud federal cuyo objetivo es atender una alerta importante y hacer la detección inmediata en los aeropuertos.

"Tenemos la capacidad de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud Federal para la atención", aseguró la funcionaria.

También dijo que habrá mucha difusión de información sobre los controles en la salud y se aprovechará también el trabajo para promover en muchos lugares y en el aeropuerto la salud sexual y reproductiva, la prevención del VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual.

Con 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, que también tendrá lugar en Canadá (13) y Estados Unidos (78), México estima recibir a más de 5.5 millones de visitantes, según cifras oficiales.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich durante una conferencia de prensa presidencial, anunció un reforzamiento en las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial 2026, aunque descartó casos en el país y aseguró que el riesgo de propagación es "muy bajo".

"México como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir", expresó.

En ese sentido, detalló que existen mecanismos de coordinación regional. "Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo", dijo.

Kershenobich insistió en que actualmente no existe una emergencia sanitaria en México, aunque las autoridades se mantienen preparadas.

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