"El General" le cantó a Latinoamérica en el Mundial 1994

Pese a no ser la canción oficial de la Copa del Mundo 19994, Latinoamérica hizo suyo el himno interpretado por "El General" de Panamá.

La canción oficial del Mundial de Estados Unidos 1994 fue "Gloryland". Fue interpretada por el músico estadounidense Daryl Hall (del famoso dúo Hall & Oates) junto con el coro de góspel Sounds of Blackness. El idioma que predominó aquella Copa del Mundo de la FIFA fue el inglés y predominaba el soccer. Pero fue la voz de "El General" que le dio un tinte especial a Latinoamérica.

Edgardo Armando Franco​, más conocido como El General, puso el toque latinoamericano al Mundial de Norteamérica 1994. En su mejor época, el rapero de reggae panameño, lanzó una canción dedicada a Latinoamérica, la cual mezcló culturas, pasión por el futbol y le dio un toque especial al nombrar a jugadores históricos para la región.

"Latinoamericanos la Copa Mundial de 1994 la vamos a ganar, solo hay tres cosas que hacer: tócala por aquí, tócala por allá, mete la pierna fuerte que vamos a ganar", era el inicio de la pegajosa canción de "El General".

La letra también recordaba al mundo que eran cinco países latinoamericanos los participantes en Estados Unidos 1994: Argentina, Bolivia, Brasil Colombia y México. "La Copa Mundial la vamos a llevar porque cinco de los nuestros van a participar. Todos estos países quieren ser campeón, no importa cuál gane, un latino será", cantaba "El General".

La canción Latinos A Ganar también hacía alusión a las máximas figuras del futbol de Latinoamérica, en un escenario ficticio elaborado por el cantautor panameño. "Yo estaba en la playa jugando con mi mona, adivina contra quién, contra Diego Armando Maradona. Entonces conocí de Colombia al "Pibe (Valderrama), yo soy el mejor enseguida le dije, me hizo un gol, me bajó de las nubes. Me fui a México a encontrarme con Sánchez (Hugo), y entonces Campos (Jorge) empezó a explicarme porqué a Sánchez le decían "Hugol" en el Mundial metería un gol, yo quiero ser su entrenador", decía la letra.

Latinoamérica campeón

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 fue la decimoquinta edición de la Copa Mundial de Futbol, y se desarrolló en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994.

Se eligió a Estados Unidos como sede del Mundial por primera vez en la historia, lo que generó gran polémica por ser un país sin tradición futbolística debido a la popularidad de otros deportes como el béisbol, el futbol americano, el hockey sobre hielo y el baloncesto.

Fue la última Copa Mundial que contó con 24 selecciones participantes, lo que permitía la clasificación para octavos de final de los cuatro mejores terceros lugares de la fase de grupos. Se desarrolló en 9 sedes, cuyos estadios en promedio albergaron a 70 mil espectadores.

Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en la ciudad de Los Ángeles. Previamente Brasil había sido el único país de América que llegó a los cuartos de final; el resto eran europeos. Tras empatar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, se llegó a la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penaltis. Finalmente, el equipo sudamericano se coronó tetracampeón después de que el italiano Roberto Baggio errara su último tiro y dejó el marcador 3-2 a favor de la escuadra brasileña.

Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo Ese Mundial también dejó el fatal autogol de Andrés Escobar; además, fue el último evento de Diego Maradona.

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