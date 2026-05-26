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Fede Valverde dice que buscarán igualar la gesta del 2010

por Oscar Coronado
Federico Valverde habla del objetivo de Uruguay en Copa del Mundo 2026
Federico Valverde habla del objetivo de Uruguay en Copa del Mundo 2026 / FOTO: @Uruguay

A su llegada a Uruguay, el jugador del Real Madrid también fue consultado sobre su polémica con Aurélien Tchouaméni.

El centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, llegó el pasado martes a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección nacional de cara a la próxima Copa del Mundo, un torneo que encara con la máxima ilusión y con el objetivo claro de "levantar el trofeo".

"Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo", afirmó Valverde ante los medios de comunicación en el aeropuerto, aunque pidió cautela y abogó por ir "paso a paso".

El jugador madridista, que asume los galones como uno de los capitanes del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, reconoció sentirse "un referente" dentro del vestuario.

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El “Halcón”, llamado así por su potencia y su despliegue, liderará a la “Celeste” en la cita de verano 2026.

Subrayó la importancia de mantener la unión del grupo y aseguró que el plantel buscará igualar la histórica actuación de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay llegó hasta las semifinales y quedó cuarto.

"Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo, que el Uruguay se sienta orgulloso", apuntó, destacando la "presión linda" que representa defender la camiseta nacional.

Habla del caso Aurélien Tchouaméni

Consultado sobre su momento futbolístico y el sonado episodio extradeportivo en el que se vio envuelto con su compañero Aurélien Tchouaméni, el centrocampista se mostró entero y agradecido por el entorno merengue.

"Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del futbol y de la vida para aprender a crecer y madurar", reflexionó Valverde, quien confía en que esta experiencia le ayudará a "ser un mejor capitán en los próximos años".

En el plano estrictamente deportivo, el jugador uruguayo lamentó la no convocatoria de su compañero y amigo Nahitan Nández para la cita mundialista. "Triste por él. Llevamos muchos años jugando juntos y sé por el momento que está pasando, pero hay que respetar lo que dice el entrenador", señaló.

El último examen de la "Celeste" de Uruguay antes de esta concentración fue en marzo, cuando empató 1-1 con Inglaterra gracias a un gol de penalti de Valverde en el tiempo añadido.

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Asimismo, el uruguayo rompe el silencio y da su versión de los hechos ocurridos con Aurélien Tchouaméni.

*Información EFE.

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