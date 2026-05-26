Los números de Neymar en las Copas del Mundo de la FIFA

Conoce la cantidad de partidos y goles que ha hecho el astro brasileño en los Mundiales de la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el cuarto torneo mundialista que disputará Neymar. El crack brasileño, nacido en 1992, en la ciudad de Mogi das Cruzes, en el estado de San Pablo, ya estuvo presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Neymar hasta ahora jugó 13 partidos en Copas Mundiales. Y en las tres ediciones se convirtieron goles: Fueron ocho en total.

Brasil 2014 fue su torneo más explosivo. Metió 4 goles en 5 partidos hasta que sufrió una lesión en las vértebras en el partido de cuartos de final que lo marginó del torneo.

En Rusia 2018 también jugó cinco partidos, pero metió dos goles. Brasil también quedó afuera en cuartos de final.

En Catar 2022, a pesar de sufrir una lesión en el tobillo en el debut, apenas volvió manejó los hilos del equipo y fue la gran figura de Brasil en los tres partidos que disputó. En los cuartos de final contra Croacia, anotó un gol antológico tras una pared formidable en el área. Luego, perdieron por penales.

Neymar es el máximo goleador histórico en la Selección de Brasil: lleva 79 goles, por encima de Pelé, que convirtió 77.

“Last Dance” de Messi, Cristiano y Neymar en el Mundial 2026 Para millones de aficionados alrededor del planeta, el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá apunta a ser la despedida definitiva de tres de las mayores estrellas de la última generación: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

Así fue su último Mundial

En Catar 2022, Neymar jugó solo 3 partidos y convirtió 2 goles. Brasil quedó nuevamente eliminado en la instancia de cuartos de final, esta vez frente a Croacia en la serie de penales.

Brasil 4-1 República de Corea (octavos de final): Gol de Neymar 13. El de Neymar fue el segundo de Brasil en la goleada. Lo hizo de penal: Esperó que el arquero se moviera y definió despacio hacia el otro lado.

Brasil 1-1 Croacia (cuartos de final): Gol de Neymar 105+1. El de Neymar contra Croacia fue un gol de antología. No solo porque llegó al final del primer tiempo suplementario sino por su concepción.

Neymar alcanza un hito con su llamado al Mundial 2026 El jugador brasileño entra a un grupo selecto donde está Pelé, Cafú, Ronaldo, entre otros históricos.

Brasil en la Copa Mundial 2026

La Selección de Brasil integra el grupo C de la Copa Mundial 2026. Comparte la zona junto a las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia.

Este es su calendario:

Sábado, 13 de junio 2026: Brasil vs. Marruecos en el estadio Nueva York Nueva Jersey

Viernes, 19 de junio 2026: Brasil vs. Haití en el estadio Filadelfia

Miércoles, 24 de junio 2026: Brasil vs. Escocia en el estadio Miami.

Neymar celebra un gol de la Selección de Brasil en Eliminatorias - CBF

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