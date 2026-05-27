Julián Álvarez sueña con final del Mundial 2026

El delantero argentino aseguró que la Albiceleste afrontará la Copa del Mundo con la ilusión de defender el título y volver a disputar el partido decisivo.

La selección de Argentina ya piensa en la defensa de su corona en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de sus referentes ofensivos, Julián Álvarez, dejó claro cuál es el objetivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni: volver a pelear por el título.

En declaraciones recogidas por FIFA, el atacante afirmó que el grupo mantiene intacta la ambición luego de conquistar la Copa del Mundo 2022 en Catar.

"Como argentino siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones, no va a ser de otra forma. Queremos llegar a la final, sabemos que no es fácil, que cuesta mucho y los detalles cuentan, pero preparados de la mejor forma y pasito a pasito", expresó.

"Jugar en este Mundial como campeones del mundo es simplemente increíble. Siento un inmenso orgullo. Como siempre, queremos defender nuestro título, ¿y porqué no volver a brindarle esta alegría a nuestra nación?", añadió.

"Si volvemos a ganar el Mundial, pasará a la historia porque nos convertiríamos en bicampeones del mundo, además de haber ganado dos títulos de la Copa América en el medio. Creo que los últimos años han marcado una época dorada para nuestro país, y esperemos que estos grandes logros continúen, porque nos haría muy felices a todos", afirmó.

Además, el atacante habló sobre lo especial que será este torneo por la posible última participación mundialista de Lionel Messi.

"Todos sabemos que este podría ser el último Mundial de Leo, probablemente debido a su edad, aunque la decisión es suya. Así que será un Mundial muy especial, sobre todo por eso. Y no solo para nosotros, sus compañeros, y para todos los argentinos, sino también para cualquiera que lo vea y lo siga, ya que es el mejor jugador de todos los tiempos. Por supuesto, tiene un enorme impacto en todo el mundo".

Julián Álvarez - @Argentina

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