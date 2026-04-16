 Messi compra el UE Cornellà de la quinta categoría española
Deportes

Lionel Messi compra el UE Cornellà de la quinta categoría española

La entidad, fundada en 1951, ha anunciado la adquisición en un comunicado que destaca cómo esta operación refuerza "la estrecha relación" del rosarino con Barcelona.

Compartir:
Lionel Messi compra el equipo UE Cornellà de la Tercera RFEF
Lionel Messi compra el equipo UE Cornellà de la Tercera RFEF / FOTO: EFE

El internacional argentino y jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, ha comprado el UE Cornellà, club que actualmente milita en la quinta categoría del futbol español, la Tercera RFEF, y se encuentra inmerso en la lucha por el ascenso.

La entidad, fundada en 1951, ha anunciado la adquisición en un comunicado que destaca cómo esta operación refuerza "la estrecha relación" del rosarino con Barcelona y "su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local" en Cataluña.

"La llegada de Lionel Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", señala el escrito.

El Cornellà destaca por su trabajo de cantera y por sus filas han pasado jugadores que han llegado a la élite como el actual portero de la selección española y del Arsenal, David Raya, el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros.

Lionel Messi y el compromiso con el futbol formativo

En este sentido, el comunicado subraya que Messi comparte este "compromiso" por el futbol formativo, como demostró en el pasado con proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos sub16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona).

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo. Si termina el curso entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Leo Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.

Foto embed
Una acción del UE Cornellà en la Tercera RFEF - @ue_cornella

*Información EFE.

En Portada

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negociost
Nacionales

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

12:02 PM, Abr 16
Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal Generalt
Nacionales

Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal General

11:24 AM, Abr 16
Anuncian caminata pacífica para exigir liberación de exlíderes indígenast
Nacionales

Anuncian "caminata pacífica" para exigir liberación de exlíderes indígenas

08:39 AM, Abr 16
VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabalt
Nacionales

VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabal

10:18 AM, Abr 16
Santa Catarina Pinula anuncia carrera 5K 10K gratuita por Día del Padre con 5,000 cupos récordt
Deportes

Santa Catarina Pinula anuncia carrera 5K 10K gratuita por Día del Padre con 5,000 cupos récord

12:26 PM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos