Las Mascotas Más Extrañas en la Historia de los Mundiales

Algunas se volvieron íconos inolvidables y otras dividieron opiniones, pero todas marcaron una época en las Copas del Mundo.

La primera mascota oficial en la historia de las Copas del Mundo fue World Cup Willie, un león creado para el Mundial de Inglaterra 1966. Aunque hoy es considerada una figura histórica, en aquella época sorprendió que un torneo utilizara un personaje caricaturesco como imagen principal. Pero con el paso de los años, FIFA comenzó a apostar por mascotas con diseños cada vez más arriesgados.

"Naranjito", la fruta más famosa del futbol

Pocas mascotas fueron tan inusuales como "Naranjito", protagonista del Mundial de España 1982. En lugar de elegir un animal tradicional, España decidió representar el torneo con una naranja sonriente vestida de futbolista.

La elección generó sorpresa en todo el mundo, aunque con el tiempo Naranjito se transformó en una de las mascotas más queridas y reconocibles de la historia de los Mundiales. Incluso tuvo caricaturas, productos oficiales y una enorme campaña comercial.

Naranjito, mascota del Mundial de 1982 - FIFA

"Pique", el chile mexicano que dividió opiniones

México tampoco pasó desapercibido en 1986 con "Pique", una mascota inspirada en un chile jalapeño con sombrero y bigote. Aunque buscaba representar elementos tradicionales de la cultura mexicana, muchos aficionados la consideraron una de las mascotas más extrañas jamás creadas por FIFA. Aun así, terminó convirtiéndose en un símbolo retro muy recordado por los seguidores del fútbol.

/ FIFA

"Footix" y el polémico gallo francés

Para Francia 1998 apareció "Footix", un gallo azul inspirado en uno de los símbolos nacionales franceses.

Aunque hoy es parte importante de la identidad de aquel Mundial, inicialmente recibió críticas por su diseño caricaturesco y exagerado. Sin embargo, la conquista del título por parte de Francia ayudó a que ganara popularidad entre los aficionados.

Footix fue la mascota del Mundial de Francia 1998 - FIFA

"Zakumi" y el leopardo de cabello verde

Uno de los diseños más llamativos llegó con "Zakumi", la mascota del Mundial de Sudáfrica 2010. El personaje era un leopardo con cabello verde y una personalidad hiperactiva. FIFA explicó que los colores representaban el césped y la identidad sudafricana, aunque muchos aficionados consideraron el diseño demasiado extravagante.

Pese a las críticas, terminó siendo un éxito comercial y se convirtió en uno de los personajes más visibles de aquella Copa del Mundo.

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"Fuleco" y el armadillo brasileño

Brasil 2014 presentó a "Fuleco", un armadillo de tres bandas inspirado en una especie amenazada del país sudamericano. La mascota buscaba promover la conciencia ambiental, pero el nombre "Fuleco" provocó reacciones divididas en redes sociales. Algunos aficionados lo consideraron creativo y otros pensaron que sonaba extraño y poco natural.

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"La’eeb", la mascota más diferente de todas

Probablemente una de las mascotas más originales de los últimos años fue "La’eeb", presentada por Catar para el Mundial de 2022.

La FIFA describió al personaje como un ser proveniente de un "universo de mascotas". Su apariencia flotante, inspirada en los tradicionales pañuelos árabes, generó miles de comentarios y memes en redes sociales. Aunque para algunos fue una propuesta innovadora, otros aficionados la calificaron como la mascota más extraña en la historia de los Mundiales.

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