Todas las mascotas en la historia de los Mundiales

Los Mundiales no solo se recuerdan por los goles históricos, las grandes figuras o las finales inolvidables. Desde hace seis décadas, cada torneo también cuenta con un personaje que busca representar la identidad del país anfitrión y conectar con los aficionados: las mascotas oficiales. Estas figuras se han convertido en parte del imaginario del fútbol mundial, acompañando campañas promocionales, productos oficiales y actividades dirigidas a los seguidores más jóvenes.
La tradición comenzó en 1966 con el primer personaje creado específicamente para un Mundial. Desde entonces, cada edición ha presentado su propia mascota, inspirada en animales, elementos culturales o conceptos representativos de la nación organizadora. Con el paso del tiempo, los diseños han evolucionado desde simples caricaturas hasta personajes con personalidad, historia e incluso presencia en videojuegos y plataformas digitales.
La relevancia de las mascotas en los Mundiales
Algunas de estas mascotas se volvieron íconos de su época, mientras que otras reflejaron la creatividad o las tendencias del momento. De cara a la Copa del Mundo de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA presentó tres mascotas distintas, una por cada país anfitrión, marcando una nueva etapa en la historia de estos personajes.
A continuación, repasamos todas las mascotas oficiales que han acompañado a la Copa del Mundo desde 1966 hasta el próximo torneo de 2026:
- World Cup Willie — Inglaterra 1966
- Juanito — México 1970
- Tip y Tap — Alemania 1974
- Gauchito — Argentina 1978
- Naranjito — España 1982
- Pique — México 1986
- Ciao — Italia 1990
- Striker — Estados Unidos 1994
- Footix — Francia 1998
- Ato, Kaz y Nik — Corea del Sur / Japón 2002
- Goleo VI y Pille — Alemania 2006
- Zakumi — Sudáfrica 2010
- Fuleco — Brasil 2014
- Zabivaka — Rusia 2018
- La’eeb — Qatar 2022
- Maple, Zayu y Clutch — Mundial 2026 (México, Estados Unidos y Canadá)