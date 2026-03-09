 Todas las mascotas en la historia de los Mundiales
Universo Fútbol

Todas las mascotas en la historia de los Mundiales

Maple, Zayu y Clutch serán las mascotas del Mundial 2026. Cada una representa a Canadá, México y Estados Unidos, reflejando la cultura, naturaleza y espíritu futbolero de los países anfitriones.

Compartir:
Todas las mascotas en la historia de los Mundiales - FIFA
Todas las mascotas en la historia de los Mundiales / FOTO: FIFA

Los Mundiales no solo se recuerdan por los goles históricos, las grandes figuras o las finales inolvidables. Desde hace seis décadas, cada torneo también cuenta con un personaje que busca representar la identidad del país anfitrión y conectar con los aficionados: las mascotas oficiales. Estas figuras se han convertido en parte del imaginario del fútbol mundial, acompañando campañas promocionales, productos oficiales y actividades dirigidas a los seguidores más jóvenes.

La tradición comenzó en 1966 con el primer personaje creado específicamente para un Mundial. Desde entonces, cada edición ha presentado su propia mascota, inspirada en animales, elementos culturales o conceptos representativos de la nación organizadora. Con el paso del tiempo, los diseños han evolucionado desde simples caricaturas hasta personajes con personalidad, historia e incluso presencia en videojuegos y plataformas digitales.

La relevancia de las mascotas en los Mundiales

Algunas de estas mascotas se volvieron íconos de su época, mientras que otras reflejaron la creatividad o las tendencias del momento. De cara a la Copa del Mundo de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA presentó tres mascotas distintas, una por cada país anfitrión, marcando una nueva etapa en la historia de estos personajes.

A continuación, repasamos todas las mascotas oficiales que han acompañado a la Copa del Mundo desde 1966 hasta el próximo torneo de 2026:

  • World Cup Willie — Inglaterra 1966
  • Juanito — México 1970
  • Tip y Tap — Alemania 1974
  • Gauchito — Argentina 1978
  • Naranjito — España 1982
  • Pique — México 1986
  • Ciao — Italia 1990
  • Striker — Estados Unidos 1994
  • Footix — Francia 1998
  • Ato, Kaz y Nik — Corea del Sur / Japón 2002
  • Goleo VI y Pille — Alemania 2006
  • Zakumi — Sudáfrica 2010
  • Fuleco — Brasil 2014
  • Zabivaka — Rusia 2018
  • La’eeb — Qatar 2022
  • Maple, Zayu y Clutch — Mundial 2026 (México, Estados Unidos y Canadá)
Foto embed
Maple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026 - FIFA

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos