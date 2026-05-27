Vinícius revela la fórmula de Brasil para el Mundial 2026

El delantero aseguró que vive el torneo con ilusión: "Tengo la mejor expectativa posible", y cree que Brasil puede volver a lo más alto del fútbol mundial.

La selección de Brasil se prepara para el Mundial de 2026 con una idea de juego muy clara, revelada por Vinícius Júnior en una entrevista al canal CazéTV. El delantero explicó la propuesta del seleccionador Carlo Ancelotti con una frase contundente sobre el estilo que buscará el equipo: "Vamos a hacer un trabajo excelente; vamos a defender muy bien e intentar salir al contragolpe. Es lo que el míster siempre nos pide".

En la misma conversación, Vinícius aseguró que afronta el torneo con optimismo, aunque sin la etiqueta de favorito. "Tengo la mejor expectativa posible", afirmó, dejando claro que en el vestuario existe confianza en hacer una gran campaña. Según el atacante del Real Madrid CF, el grupo cree que puede competir al máximo nivel y "cambiar la historia de Brasil después de tanto tiempo sin ganar", en referencia a la búsqueda del título mundial.

O BRASIL VAI JOGAR COMO COM O ANCELOTTI? ???‍?



Vini Jr. falou sobre a Copa do Mundo e sobre estratégia que o professor irá utilizar no torneio! ???



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Brasil en busca de la sexta

El brasileño también destacó el valor del entrenador italiano dentro del proyecto. Sobre Ancelotti, Vinícius subrayó su importancia por su trayectoria: lo describió como alguien con "experiencia, bagaje y títulos", algo que considera fundamental en una competición como la Copa del Mundo. Esta influencia, según el jugador, es clave para ordenar un equipo lleno de talento ofensivo y ambición.

Otro de los temas centrales fue la situación de los compañeros de selección. Sobre Endrick, Vinícius recordó su ansiedad antes de la convocatoria con una frase reveladora: "Endrick me hartó preguntando si iba, si no iba, que qué pensaba. Le decía: tranquilo. (...) Me mandaba mensajes casi todos los días diciendo: ¡Madre mía! Estoy muy nervioso. Y yo le respondía: calma, va a llegar, estarás con nosotros". También habló de Neymar, con quien mantiene contacto frecuente, y recordó sus sentimientos tras no ser convocado: "En todas me decía: Caramba, Ancelotti no me ha llevado de nuevo. Estoy muy triste. Pero yo siempre le dije que 'el viejo' confiaba en él y que a la hora de la verdad lo iba a llevar".

Finalmente, Vinícius resaltó la importancia simbólica de Neymar dentro del grupo y su ilusión por compartir un último gran torneo con él, a quien considera un referente. Desde el entorno del Santos FC, el 10 sigue siendo una figura de enorme peso emocional para la selección. El propio Vinícius también mostró autocrítica sobre su rendimiento con la "Canarinha", admitiendo: "En el Madrid tardé mucho en arrancar", y dejando claro que aún busca trasladar su mejor versión de club a la selección en el momento más importante de todos: el Mundial.

Vinícius en un partido amistoso de la Selección de Brasil - Agencia EFE

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