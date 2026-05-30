España comienza su concentración sin seis jugadores

Los futbolistas involucrados son los que disputaron las finales europeas.

La selección de España comenzó este sábado, en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid), su concentración de cara al Mundial, en el que debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, sin cuatro jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabián Ruiz con el París Saint-Germain.

De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputan la final de la ‘Champions’ lo harán un día más tarde.

Además, tampoco se ha incorporado Yeremy Pino, quien el pasado miércoles ganó la Liga Conferencia con el Crystal Palace frente al Rayo Vallecano y se espera su llegada el lunes 1 de junio, ni Pedro Porro, que llegará a Madrid el domingo 31 por motivos familiares.

Una concentración programada en la tarde del sábado antes de la final de la ‘Champions’, que verán jugadores y cuerpo técnico juntos.

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Su primera sesión este domingo

España llevará a cabo el domingo su primer entrenamiento, que será abierto al público y gratuito, en Las Rozas.

En esa sesión no estarán los cinco futbolistas involucrados en las finales europeas y, para cubrir su ausencia y reforzar la preparación, Luis de la Fuente llamó a nueve jugadores de apoyo -Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra- que se han unido al grupo en el inicio de la concentración y permanecerán con el equipo hasta el amistoso ante Irak.

España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México).

En el Mundial, jugará sus dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la primera fase el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).

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*Información EFE.

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