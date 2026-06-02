El Impacto Psicológico de Jugar en Mundiales

Expertos vinculados con la FIFA coinciden en que la batalla mental puede ser tan decisiva como la táctica o la técnica en una Copa del Mundo.

Los Mundiales se han convertido en el escenario deportivo más observado del planeta. Millones de personas siguen cada edición, mientras que los futbolistas cargan con las expectativas de países enteros durante apenas 90 minutos.

En ese contexto, la preparación física y táctica resulta indispensable, pero existe otro factor que puede definir el éxito o el fracaso: la fortaleza mental.

La presión de un Mundial es diferente a cualquier otra competición. Un error puede convertirse en una imagen repetida durante décadas; una acción decisiva puede transformar a un jugador en héroe nacional. Por ello, la psicología deportiva ha adquirido una relevancia creciente dentro del fútbol de alto rendimiento.

La mente también juega una final

En un análisis publicado por la FIFA durante la Copa Mundial de Catar 2022, el exinternacional argentino y subcampeón mundial Gabriel Calderón explicó que una final mundialista exige mucho más que capacidad técnica y táctica. Según el exjugador, cada futbolista reacciona de manera diferente ante la presión y una de las principales tareas de los entrenadores consiste en transmitir calma y confianza al grupo.

El propio artículo de la FIFA recuerda que incluso futbolistas campeones del mundo han tenido que desarrollar mecanismos para aislarse del entorno y controlar los nervios antes de partidos decisivos. La presión, lejos de desaparecer, debe ser gestionada.

Arsène Wenger y el futuro mental del futbolista

Uno de los expertos que más ha insistido en la importancia del aspecto psicológico es Arsène Wenger.

En entrevistas publicadas por el máximo ente rector del balompié mundial, Wenger sostiene que el futbol moderno ha evolucionado enormemente en el aspecto físico y que la próxima gran evolución estará relacionada con la capacidad mental de los jugadores para afrontar situaciones de estrés y presión durante los partidos.

Según el francés, los futbolistas del futuro deberán procesar información más rápido, tomar decisiones bajo presión y mantener la claridad mental en escenarios cada vez más exigentes.

Para Wenger, la diferencia entre un buen jugador y uno extraordinario no depende únicamente del talento técnico, sino también de la capacidad para reaccionar correctamente cuando el entorno genera máxima tensión.

A diferencia del futbol de clubes, en los Mundiales los jugadores representan a toda una nación. Cada actuación es analizada por medios de comunicación, aficionados y expertos. La presión aumenta especialmente en fases eliminatorias, donde un solo error puede significar la eliminación.

La salud mental, una prioridad creciente

En los últimos años, la FIFA ha impulsado campañas específicas para visibilizar la importancia de la salud mental en este deporte.

Como parte de la iniciativa #ReachOut, el exmundialista costarricense Paulo Wanchope destacó la importancia del apoyo psicológico dentro de los equipos profesionales. Wanchope recordó que durante su etapa en Inglaterra trabajó con psicólogos deportivos y aseguró que ese acompañamiento fue fundamental para superar momentos de presión y mantener el equilibrio emocional durante su carrera.

El exdelantero tico considera que los futbolistas deben sentirse cómodos buscando ayuda profesional cuando la necesiten, especialmente en escenarios de máxima exigencia como una Copa del Mundo.

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