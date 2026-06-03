Récord que igualará Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

En el "Summit AUF 2026. Retorno al origen, mirada al futuro", Bielsa y su cuerpo técnico expusieron el trabajo desde 2023 a la fecha.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Marcelo Bielsa igualará a José Pekerman como el técnico argentino en haber dirigido más ediciones de la cita máxima de selecciones. Si Pekerman estuvo al frente de Argentina en Alemania 2006, y, de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, Bielsa dirigió a Argentina en Corea del Sur-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. A los 70 años, Bielsa dirigirá a Uruguay en 2026, la selección campeona del mundo en Uruguay 1930 y en Brasil 1950.

En el "Summit AUF 2026. Retorno al origen, mirada al futuro", organizado por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) el 21 de mayo pasado, Bielsa y su cuerpo técnico expusieron el trabajo desde 2023 a la fecha. Métodos, descripciones, detalles y evaluaciones antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y unas palabras de Bielsa que sonaron a adiós: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar. Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial". Así fue: Bielsa habló en pasado de lo que viene.

Entrenadores de Uruguay a lo largo de las Copas del Mundo Óscar Tabárez es el máximo ídolo uruguayo respecto a las direcciones técnicas por su legado de cuatro mundiales al frente de la “Celeste”.

Marcelo Bielsa recordó a Hugo de León

En el "Summit AUF 2026", Bielsa citó unas declaraciones de Hugo de León, 48 partidos con la "Celeste" entre 1979 y 1990, campeón de la Copa Libertadores con Nacional de Uruguay y Grêmio de Brasil y mundialista en la Copa Mundial de Italia 1990.

De León, quien tiene 68 años, ya dejó de ser técnico y se autodenomina "hincha a muerte" de la selección uruguaya y de Bielsa, había dicho: "Históricamente, nuestro futbol fue de respuesta. Siempre se caracterizó por eso, por tener menos el balón y ser más efectivos. Uruguay no propone futbolísticamente, sino que responde. Es su forma de vivir el fútbol, su idiosincrasia; más que impulsar la iniciativa, construye respuestas a lo que el juego o el rival le plantea".

En el "Summit AUF 2026", Bielsa reveló que, cuando escuchó a De León, exclamó: "¡Qué bien expresado! ¡Qué cierto es!". Y añadió: "Me hubiera gustado concientizarlo en el comienzo, porque, equivocado o no, yo siempre pienso en proponer. Me encantó esa forma de describir el fútbol; al ejercer este oficio en un país que no es el mío y en una cultura a la que no pertenezco, siempre es bueno tener presente lo que constituye el alma de un deporte en una nación que ha hecho cosas extraordinarias".

Uruguay revela su lista de convocados para el Mundial 2026 Uruguay iniciará su camino en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudí en Miami, en el primer compromiso del Grupo H.

*Información FIFA.

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