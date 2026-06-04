Salvar Vidas: Aprendizaje en el Mundial 2026

El FIFA Fan Festival no solo ofrecerá futbol, música y entretenimiento. Miles de aficionados tendrán la oportunidad de aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar durante la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 promete ser la más grande de la historia dentro y fuera de los estadios. Sin embargo, entre conciertos, pantallas gigantes y actividades para aficionados, surgirá una iniciativa con un objetivo mucho más profundo: enseñar a salvar vidas.

La FIFA anunció que los FIFA Fan Festival, los espacios oficiales de encuentro para los aficionados durante el torne, incorporarán programas de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) en colaboración con la American Heart Association, una de las organizaciones más reconocidas del mundo en materia de salud cardiovascular.

La iniciativa estará disponible entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en los Fan Festival de Atlanta, Dallas y Filadelfia, además de actividades especiales en la zona de aficionados de Nueva York-Nueva Jersey. Los asistentes podrán participar en sesiones prácticas e interactivas para aprender cómo actuar ante una emergencia cardíaca.

Tradicionalmente, los FIFA Fan Festival se han convertido en el corazón de la experiencia mundialista para quienes no logran ingresar a los estadios. Allí se reúnen miles de personas para seguir los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de actividades culturales, música y entretenimiento.

Pero en el Mundial 2026, la organización busca dejar un legado que vaya más allá del balompié.

Durante las jornadas de capacitación, los aficionados aprenderán a reconocer los síntomas de un paro cardíaco, realizar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar con las manos y comprender la importancia de actuar durante los primeros minutos de una emergencia.

La iniciativa cobra relevancia debido a que cada año más de 350 mil personas sufren un paro cardíaco fuera de los hospitales en Estados Unidos. Diversos estudios médicos demuestran que la aplicación inmediata de maniobras de reanimación puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia.

Por ello, la FIFA y la American Heart Association consideran que el Mundial 2026 representa una plataforma ideal para sensibilizar a millones de personas y brindar conocimientos que podrían marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Para el director médico de la FIFA, Andrew Massey, el futbol tiene la capacidad de unir a personas de distintas culturas y generaciones, por lo que el Mundial puede convertirse también en una herramienta de educación y prevención. La meta es que los aficionados regresen a casa no solo con recuerdos del torneo, sino también con habilidades capaces de ayudar a salvar vidas.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia mediante la cual la FIFA busca que sus competiciones generen beneficios permanentes para las comunidades anfitrionas.

Habrá programas de formación en reanimación cardiopulmonar. - FIFA

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