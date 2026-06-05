Argentina, primer lugar del ranquin de la FIFA

Conoce cómo quedó la Selección de Guatemala en el ranquin de la FIFA en esta fecha de partidos amistosos.

Los pinchazos de Francia, 1-2 ante Costa de Marfil, y de España, 1-1 ante Irak, han permitido que la selección de Argentina se sitúe provisionalmente en la primera posición de la clasificación mundial.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni, campeón del mundo en 2022, es primero con 1.874,81 puntos y encabeza la lista por delante de España (1.873,01), que con la igualada ante el cuadro iraquí pierde 3.38, y de Francia (1.869,43), que al caer ante los marfileños también pierde 8.89.

Inglaterra (1.825,97) y Portugal (1.763,83) completan el 'top 5', justo por delante de Brasil (1.762,66) y de Marruecos, que supera a Países Bajos (1.751.10), después de la derrota del cuadro de Ronald Koeman ante Argelia (0-1).

Bélgica (1.739,55) y Alemania (1.731,30) cierran el top diez de una clasificación en la que Colombia sigue decimotercera (1.695,99), México sube al decimocuarto puesto (1.687,48), Uruguay continúa decimoséptima (1.673,07) y Ecuador (1.596,48) baja a la vigésima cuarta plaza.

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¿Cómo está la Selección Nacional de Guatemala?

La Selección de Guatemala, que anoche cayó en un amistoso en Estados Unidos (Nueva Jersey) ante República Checa por 1-3, descendió un puesto en la clasificación de selecciones masculina de la FIFA. Pasó del lugar 96 al 97 ya que perdió 2.70 puntos.

Por su parte, Bielorrusia que se impuso a Siria por goleada, ocupa la casilla que era de Guatemala ya que su sumatoria de puntos en el ranquin fue de 5.50 puntos.

La Selección Nacional jugará este domingo 7 de junio ante Ecuador, otro combinado que será parte del Mundial 2026, por lo que en los papeles sería una nueva derrota para los connacionales y eso afectaría nuevamente su posición en el ranquin de selecciones de la FIFA.

Los guatemalteco han sostenido tres partidos en el año, ante Canadá, Argelia y República Checa y todos han terminado en derrota para la "Bicolor".

República Checa puso en su lugar a Guatemala El partido quedó marcado por un error del portero Luis Morán.

*Información EFE.

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