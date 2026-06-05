Mundial 2026: FIFA anuncia ceremonias prepartido inmersivas

Conoce las novedades que se implementarán en las ceremonias de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La FIFA anunció un nuevo concepto de ceremonias previas a los partidos del Mundial de 2026, con experiencias inmersivas tanto para los aficionados como para los jugadores.

"Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo. Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante", informó la FIFA.

"Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa", añadió la entidad.

Una de las particularidades será la participación de las plantillas completas durante los himnos nacionales.

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

Todos entonarán el himno

"Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos -no solo los once titulares- formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol", explicó la FIFA.

A medida que avance el torneo, se incorporarán otros elementos, como humo de colores o pirotecnia.

"Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente", aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La Copa del Mundo de la FIFA comenzará este jueves 11 de junio con dos partidos: México ante Sudáfrica (13:00 horas GT), como el duelo inaugural y a segunda hora (20:00 horas GT) Corea del Sur vs. República Checa.

El Mundial 2026 ya tiene color: así jugarán las selecciones en la fase de grupos Las 48 selecciones ya conocen los colores que vestirán en sus primeros compromisos del torneo; además, la FIFA estrenará parches conmemorativos y campañas sociales en las camisetas.

*Información EFE.

Etiquetas