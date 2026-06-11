 Declaraciones de Javier Aguirre tras triunfo ante Sudáfrica
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11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
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Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿A jugadores de México les pesó la presión en el debut mundialista?

por Oscar Coronado
Javier Aguirre logró un triunfo ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026
Javier Aguirre logró un triunfo ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El técnico del "Tri", Javier Aguirre, contestó todo lo relacionado con los jugadores que derrotaron a Sudáfrica en inicio del Mundial 2026.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó este jueves que, pese al nerviosismo de varios de los jugadores del "Tri", especialmente los más jóvenes, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca, el equipo salió adelante y consiguió un triunfo por 2-0 ante Sudáfrica que les viene muy bien y les permitió dejar los nervios de lado.

"Fue el inicio del Mundial, por lo que ya dejamos los nervios a un costado y tenemos estos tres puntos que nos vienen muy bien", destacó el entrenador.

Sin embargo, Aguirre reconoció que a varios de sus jugadores les pesó la presión de jugar el partido inaugural. "Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y eso al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional, muy fuerte. Creo que a algunos, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Una inauguración en casa pesa, pero son jóvenes y tenían que vivir la experiencia".

México venció a Sudáfrica gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un encuentro que dominaron durante los 90 minutos, pero en el que desperdiciaron varias opciones de hacer el marcador más abultado.

Aguirre detalló el desempeño ofensivo de su equipo, del que criticó lo poco finos que estuvieron en el último pase.

El récord mundialista que logró “Memo” Ochoa antes que Messi y Cristiano

Desde la banca, Ochoa escribe historia en la Copa del Mundo.

Pudieron golear 

"No jugamos bien la primera parte, pero pudimos irnos 3-0 y nadie habría dicho nada. Ellos por ahí solo llegaron una vez. Luego nos fuimos complicando. El segundo gol nos relajó y ya no fuimos verticales, pero para ser el primer partido me parece que tuvimos una buena actuación", subrayó.

"Tuvimos 16 llegadas, 12 centros, pero no estuvimos muy finos en el último tercio, debemos concretar más, en eso vamos a trabajar porque no basta con toda la posesión que logramos. Nunca sufrimos atrás, por lo que si hubiéramos sido más contundentes la situación habría sido más tranquila", puntualizó Aguirre.

La selección mexicana continuará su camino en esta Copa del Mundo el próximo jueves 18 de junio cuando chocará contra Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y concluirá sus compromisos de la fase de grupos el día 24 ante República Checa en Ciudad de México.

Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica

El experimentado guardameta volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores porteros de África, pese a la derrota ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas
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