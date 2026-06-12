 El mensaje de Cristiano Ronaldo antes del Mundial
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12 junio / 13:00
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Mexico MEX
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Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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Qatar QAT
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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Paraguay PAR
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USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
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20/06 14:00 HS
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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El mensaje de Cristiano Ronaldo antes del Mundial

por Christoper Chang
Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre Portugal y Nigeria - EFE
Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre Portugal y Nigeria / FOTO: Agencia EFE

Portugal puso rumbo a Estados Unidos con Cristiano Ronaldo como estandarte. El capitán portugués aseguró viajar "físicamente bien" y con "mucha esperanza".

Cristiano Ronaldo ya tiene la mirada puesta en el Mundial 2026. Antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos junto a la selección de Portugal, el capitán luso transmitió optimismo sobre las posibilidades de su equipo, aunque evitó realizar pronósticos contundentes sobre una eventual conquista del título. Desde la Cidade do Futebol, en Oeiras, el delantero destacó la calidad del grupo que representará a su país en la máxima cita del fútbol internacional.

Consultado sobre si esta generación tiene las condiciones para alcanzar la gloria mundialista, Ronaldo se mostró prudente. "Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante... Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", afirmó. No obstante, cuando se le preguntó directamente si veía posible que Portugal levantara el trofeo, respondió con confianza: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores".

Cristiano Ronaldo confía en él y sus compañeros

El máximo referente de las ‘quinas’ también aseguró que llega en buenas condiciones para afrontar el torneo. "Físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", fueron algunas de las expresiones que utilizó para describir su estado antes de partir hacia Norteamérica. Para Ronaldo, disputar un Mundial continúa siendo una experiencia única, independientemente de la etapa de su carrera en la que se encuentre.

Respecto a la preparación del combinado portugués, el atacante reconoció que fue exigente y que aún hay aspectos por mejorar. "Fue bastante buena, agotadora", comentó sobre los trabajos previos y los amistosos ante Chile y Nigeria. Sin embargo, subrayó que el verdadero examen comenzará cuando arranque la competencia oficial.

"Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones", sentenció. Portugal debutará en el Grupo K frente a República Democrática del Congo y buscará dar el primer paso hacia el único gran título que aún falta en su historial.

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Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre Portugal y Chile - Agencia EFE
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