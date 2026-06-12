El mensaje de Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Portugal puso rumbo a Estados Unidos con Cristiano Ronaldo como estandarte. El capitán portugués aseguró viajar "físicamente bien" y con "mucha esperanza".

Cristiano Ronaldo ya tiene la mirada puesta en el Mundial 2026. Antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos junto a la selección de Portugal, el capitán luso transmitió optimismo sobre las posibilidades de su equipo, aunque evitó realizar pronósticos contundentes sobre una eventual conquista del título. Desde la Cidade do Futebol, en Oeiras, el delantero destacó la calidad del grupo que representará a su país en la máxima cita del fútbol internacional.

Consultado sobre si esta generación tiene las condiciones para alcanzar la gloria mundialista, Ronaldo se mostró prudente. "Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante... Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", afirmó. No obstante, cuando se le preguntó directamente si veía posible que Portugal levantara el trofeo, respondió con confianza: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores".

Cristiano Ronaldo confía en él y sus compañeros

El máximo referente de las ‘quinas’ también aseguró que llega en buenas condiciones para afrontar el torneo. "Físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", fueron algunas de las expresiones que utilizó para describir su estado antes de partir hacia Norteamérica. Para Ronaldo, disputar un Mundial continúa siendo una experiencia única, independientemente de la etapa de su carrera en la que se encuentre.

Respecto a la preparación del combinado portugués, el atacante reconoció que fue exigente y que aún hay aspectos por mejorar. "Fue bastante buena, agotadora", comentó sobre los trabajos previos y los amistosos ante Chile y Nigeria. Sin embargo, subrayó que el verdadero examen comenzará cuando arranque la competencia oficial.

"Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones", sentenció. Portugal debutará en el Grupo K frente a República Democrática del Congo y buscará dar el primer paso hacia el único gran título que aún falta en su historial.

Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre Portugal y Chile - Agencia EFE

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