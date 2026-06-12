 ¿Por qué Brasil es la mayor Selección de los Mundiales?
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12 junio / 19:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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18/06 16:00 HS
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Por qué Brasil es la mayor Selección de los Mundiales?

por Oscar Coronado
Brasil se prepara para debutar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Brasil se prepara para debutar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: EFE

Conoce el mundo estadístico que acompaña a Brasil en la cita 2026 y que la hace el mejor combinado de la historia.

Brasil llega al Mundial 2026 respaldado por una historia sinigual: es la selección con más títulos, más participaciones, más victorias y más goles en la Copa del Mundo, entre otras marcas que respaldan su estatus de mayor selección de la historia.

La 'Canarinha' debutará el sábado contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el peso de ser el equipo más laureado y la presión de conseguir la sexta estrella para el país.

Pero la 'Seleção' no sólo es gigante por los trofeos conseguidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, también por los números que ha ido registrando a lo largo de todas sus participaciones. Estos son los principales:

Más participaciones: 22

Desde 1930 se han disputado 22 ediciones del torneo -sin incluir la de Estados Unidos, México y Canadá- y Brasil ha jugado todas ellas.

Más partidos: 114

Brasil es el país con más experiencia al haber jugado 114 partidos de fases finales mundialistas.

Brasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio

La Canarinha afina detalles para su debut mundialista ante Marruecos en una sesión marcada por las altas temperaturas y el buen ambiente.

Más goles marcados: 237

Según las cuentas de la FIFA, Brasil también es la selección que más veces ha perforado la portería rival en Copas del Mundo. La hinchada 'Verdeamarela' ha gritado gol en 237 ocasiones.

Su jugador más prolífico ha sido Ronaldo Nazário, con 15 tantos en 19 partidos. Pelé es segundo, con 12 goles en 14 encuentros.

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Brasil se prepara para el debut en el Mundial 2026 - EFE

La mejor racha de victorias seguidas: 11

La 'Seleção' ostenta la secuencia más larga de triunfos consecutivos. Encadenó once entre Corea y Japón 2002, cuando levantó su último título, y Alemania 2006.

En tierras asiáticas, firmó pleno de victorias en la fase de grupos ante Turquía, China y Costa Rica, y ya en los cruces eliminó a Bélgica, Inglaterra, Turquía y, en la final, a Alemania.

Cuatro años después, repitió pleno en la fase de grupos, goleó a Ghana en octavos, pero cayó en cuartos ante Francia.

La segunda mejor marca es de Italia, con siete victorias seguidas entre 1934 y 1938, ediciones en las que ganó sus dos primeros entorchados.

Pero, además, Brasil es la selección que más tiempo ha estado invicta. Enlazó trece encuentros sin perder en la época de Pelé, entre 1958 y 1966.

Casi igualan esa cifra Italia, entre 1994 y 2002, y Holanda, entre 2014 y 2022, pero se quedaron en doce.

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Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil - EFE

Más plenos en fases de grupos: 6

Brasil suele empezar mostrando los dientes. Hasta en seis ocasiones cerró la fase de grupos con pleno de victorias. Así ocurrió en 1970, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006.

Completan el podio Argentina (1930, 1998, 2010 y 2014) y España (1950, 2002 y 2006). Curiosamente, a ninguna de estas dos últimas les sirvió para ganar algún título. Brasil sí lo logró en dos de ellas: 1970 y 2002.

Brasil: concurso de barberos calienta motores para el Mundial 2026

La ciudad brasileña de Río de Janeiro acogió el lunes un concurso internacional de barberos en el que diversos profesionales presentaron las últimas tendencias en cortes de pelo, muchas de ellas inspiradas en el Mundial 2026, que comienza el jueves.

*Información EFE. 

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