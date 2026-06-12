¿Por qué Brasil es la mayor Selección de los Mundiales?

Conoce el mundo estadístico que acompaña a Brasil en la cita 2026 y que la hace el mejor combinado de la historia.

Brasil llega al Mundial 2026 respaldado por una historia sinigual: es la selección con más títulos, más participaciones, más victorias y más goles en la Copa del Mundo, entre otras marcas que respaldan su estatus de mayor selección de la historia.

La 'Canarinha' debutará el sábado contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el peso de ser el equipo más laureado y la presión de conseguir la sexta estrella para el país.

Pero la 'Seleção' no sólo es gigante por los trofeos conseguidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, también por los números que ha ido registrando a lo largo de todas sus participaciones. Estos son los principales:

Más participaciones: 22

Desde 1930 se han disputado 22 ediciones del torneo -sin incluir la de Estados Unidos, México y Canadá- y Brasil ha jugado todas ellas.

Más partidos: 114

Brasil es el país con más experiencia al haber jugado 114 partidos de fases finales mundialistas.

Brasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio La Canarinha afina detalles para su debut mundialista ante Marruecos en una sesión marcada por las altas temperaturas y el buen ambiente.

Más goles marcados: 237

Según las cuentas de la FIFA, Brasil también es la selección que más veces ha perforado la portería rival en Copas del Mundo. La hinchada 'Verdeamarela' ha gritado gol en 237 ocasiones.

Su jugador más prolífico ha sido Ronaldo Nazário, con 15 tantos en 19 partidos. Pelé es segundo, con 12 goles en 14 encuentros.

Brasil se prepara para el debut en el Mundial 2026 - EFE

La mejor racha de victorias seguidas: 11

La 'Seleção' ostenta la secuencia más larga de triunfos consecutivos. Encadenó once entre Corea y Japón 2002, cuando levantó su último título, y Alemania 2006.

En tierras asiáticas, firmó pleno de victorias en la fase de grupos ante Turquía, China y Costa Rica, y ya en los cruces eliminó a Bélgica, Inglaterra, Turquía y, en la final, a Alemania.

Cuatro años después, repitió pleno en la fase de grupos, goleó a Ghana en octavos, pero cayó en cuartos ante Francia.

La segunda mejor marca es de Italia, con siete victorias seguidas entre 1934 y 1938, ediciones en las que ganó sus dos primeros entorchados.

Pero, además, Brasil es la selección que más tiempo ha estado invicta. Enlazó trece encuentros sin perder en la época de Pelé, entre 1958 y 1966.

Casi igualan esa cifra Italia, entre 1994 y 2002, y Holanda, entre 2014 y 2022, pero se quedaron en doce.

Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil - EFE

Más plenos en fases de grupos: 6

Brasil suele empezar mostrando los dientes. Hasta en seis ocasiones cerró la fase de grupos con pleno de victorias. Así ocurrió en 1970, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006.

Completan el podio Argentina (1930, 1998, 2010 y 2014) y España (1950, 2002 y 2006). Curiosamente, a ninguna de estas dos últimas les sirvió para ganar algún título. Brasil sí lo logró en dos de ellas: 1970 y 2002.

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*Información EFE.

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