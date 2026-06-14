 Escocia: John McGinn, la elección más difícil
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Belgium BEL
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Jordan JOR
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Austria AUS
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Escocia: John McGinn, la elección más difícil

por Oscar Coronado
John McGinn de Escocia saluda a sus seguidores después de ganar el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
John McGinn de Escocia saluda a sus seguidores después de ganar el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 / FOTO: EFE

Escocia, que ganó su partido inaugural en un Mundial por tercera vez después de Alemania 1974 y España 1982, aún tiene que enfrentarse a Marruecos y Brasil.

Reconoció el seleccionador escocés, Steve Clarke, que la elección del centrocampista del Aston Villa John McGinn para el debut en el Mundial 2026 frente a Haití fue "la elección, probablemente, más difícil" que ha tenido que tomar.

Clarke meditó su once y la inclusión del capitán del conjunto de Birmingham porque eso suponía dejar sin protagonismo, en el banquillo, a Ryan Christie, uno de los fijos en la alineación de Escocia que salió reforzado, además, en el último encuentro preparatorio antes de llegar a Estados Unidos, México y Canadá 2026, frente a Bolivia.

La apuesta le salió perfecta a Steve Clarke y McGinn, de 31 años, respondió. Hizo historia. Anotó el gol que dio el triunfo a Escocia que terminó con una sequía de veintiocho años.

Pero McGinn está en racha que ha terminado con la flecha hacia arriba en este tramo final del curso. En sus últimos cinco partidos ha salido victorioso de los compromisos con su equipo ante el Liverpool, ante el Manchester City, campeón de la Liga Europa y después, con la selección la goleada frente a Bolivia antes de llegar al Mundial.

Escocia logra un triunfo vital ante Haití en Boston y es líder

En su regreso a una Copa del Mundo de la FIFA, 28 años después, Escocia debuta con triunfo que lo hace soñar en siguiente ronda.

Tercer triunfo en un debut

Escocia, que ganó su partido inaugural en un Mundial por tercera vez después de Alemania 1974 y España 1982, aún tiene que enfrentarse a Marruecos y Brasil, dos selecciones con potencial para llegar lejos en el Mundial, el viernes 19 de junio y el miércoles 24 de junio, respectivamente y que empataron entre si para dejar al combinado de Clarke en la cima del grupo.

"Como país, hemos sufrido mucho", recuerda McGinn. "Hay una generación de aficionados no ha visto esto, que no ha visto ganar a la selección en un mundial". "Espero que los niños se sientan orgullosos de su selección como yo lo estoy y que esto les aliente para el partido del viernes contra Marruecos".

Las otras dos veces que Escocia ha ganado su primer partido en un Mundial acabó como primera de grupo. Y tal y como sucede ahora, Brasil estaba incluida entre sus rivales de la primera fase.

Haití supuso la quinta victoria de Escocia en un Mundial, la primera desde la victoria por 2-1 sobre Suecia en 1990 y logró mantener la portería a cero por cuarta vez en un evento de este nivel. De hecho, el meta Angus Gunn se convirtió en el tercer portero escocés en mantener su portería sin encajar en algún partido mundialista después de David Harvey (dos veces en 1974) y Jim Leighton (1986).

Haití y Escocia buscan pasar el listón de la fase de grupos en su regreso al Mundial

El duelo marcará el retorno de Haití y Escocia a la máxima cita del futbol, en un Grupo C que también integran Brasil y Marruecos.

*Información EFE.

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