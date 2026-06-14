 Irán viaja desde México a EE. UU. para su debut mundialista
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
44
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
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22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
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23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
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England ENG
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Croatia CRO
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Panama PAN
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Irán viaja desde México a EE. UU. para su debut mundialista

por Oscar Coronado
Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos
Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos / FOTO: EFE

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington.

Cientos de aficionados de la selección de Irán se congregaron este domingo en las inmediaciones del hotel donde se hospeda en la ciudad mexicana de Tijuana para despedir al equipo antes de su viaje a Estados Unidos, donde disputará su primer partido de la Copa Mundial frente a Nueva Zelanda.

Desde tempranas horas de la mañana, seguidores portando banderas iraníes, camisetas de la selección, fotografías y álbumes se dieron cita para expresar su respaldo a los jugadores, en una muestra de entusiasmo que transformó el lugar en un punto de encuentro para la comunidad iraní y aficionados al fútbol.

Los asistentes alentaron a la selección con cánticos de apoyo, ondearon banderas y celebraron la presencia de los futbolistas, quienes en varios momentos se acercaron a las vallas para firmar autógrafos, tomarse fotografías y agradecer las muestras de cariño recibidas antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

La despedida reflejó el ambiente futbolístico que se vive en la región fronteriza, una de las zonas que ha recibido a miles de visitantes de distintas nacionalidades con motivo del torneo.

Mundial 2026: encuentran un cadáver en las inmediaciones del campamento de Irán previo a su debut

Momentos de tensión se vivieron en la concentración de Irán luego de que las autoridades encontraran un cuerpo dentro de un vehículo abandonado cerca de su centro de entrenamiento en Tijuana.

Campamento en México

Irán afrontará su debut en el torneo con el respaldo de una afición que, incluso lejos de su país, ha encontrado en la ciudad fronteriza un lugar para acompañar a su selección en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles (EE.UU.).

El miércoles pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo» en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección de la república islámica haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del futbol".

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de dar un trato “humillante y discriminatorio” a participantes del Mundial 2026, mientras destacó la “cálida” hospitalidad de México.

*Información EFE.

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