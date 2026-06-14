Maestros mexicanos reforzarán protestas en el Mundial 2026

"A trece días de haber iniciado la huelga nacional, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles", dijo una representante de la Coordinadora.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México acordaron mantener su huelga nacional durante el Mundial de Futbol 2026, continuar su plantón en la Ciudad de México y fortalecer sus movilizaciones hasta obtener una respuesta del Gobierno federal a sus demandas.

"La CNTE sigue vigente con la huelga nacional", afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir una asamblea durante la madrugada.

Los docentes exigen cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Desde el pasado 1 de junio, los maestros mantienen un plantón en varias calles alrededor del Zócalo de la capital mexicana, donde se instaló un Fan Fest del Mundial FIFA.

Además, desde finales de mayo han intensificado sus movilizaciones para presionar al gobierno mexicano, que organiza la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

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Trece días de protestas

"A trece días de haber iniciado la huelga nacional de la CNTE, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles", aseguró Pérez.

La vocera de la CNTE cuestionó además lo que calificó como una "criminalización" de las protestas del magisterio y la negativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a reunirse con ellos.

Ante ello, hizo un llamado al magisterio "a fortalecer la huelga nacional de la CNTE".

"Que se vea la fuerza de la CNTE con acciones centrales aquí en la Ciudad de México y, desde luego, con las movilizaciones en diferentes estados de la república", señaló Pérez.

Finalmente, la representante de la Coordinadora sostuvo que la lucha de los maestros es "por el derecho legítimo a una jubilación digna y que no se puede ver como privilegio".

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*Información EFE.

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