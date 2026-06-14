 Maestros mexicanos reforzarán protestas en el Mundial 2026
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14 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Esta decisión han tomado los maestros mexicanos en el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Manifestación de los maestros en México y el Mundial 2026
Manifestación de los maestros en México y el Mundial 2026 / FOTO: EFE

"A trece días de haber iniciado la huelga nacional, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles", dijo una representante de la Coordinadora.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México acordaron mantener su huelga nacional durante el Mundial de Futbol 2026, continuar su plantón en la Ciudad de México y fortalecer sus movilizaciones hasta obtener una respuesta del Gobierno federal a sus demandas.

"La CNTE sigue vigente con la huelga nacional", afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir una asamblea durante la madrugada.

Los docentes exigen cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Desde el pasado 1 de junio, los maestros mantienen un plantón en varias calles alrededor del Zócalo de la capital mexicana, donde se instaló un Fan Fest del Mundial FIFA.

Además, desde finales de mayo han intensificado sus movilizaciones para presionar al gobierno mexicano, que organiza la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

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Trece días de protestas

"A trece días de haber iniciado la huelga nacional de la CNTE, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles", aseguró Pérez.

La vocera de la CNTE cuestionó además lo que calificó como una "criminalización" de las protestas del magisterio y la negativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a reunirse con ellos.

Ante ello, hizo un llamado al magisterio "a fortalecer la huelga nacional de la CNTE".

"Que se vea la fuerza de la CNTE con acciones centrales aquí en la Ciudad de México y, desde luego, con las movilizaciones en diferentes estados de la república", señaló Pérez.

Finalmente, la representante de la Coordinadora sostuvo que la lucha de los maestros es "por el derecho legítimo a una jubilación digna y que no se puede ver como privilegio".

La Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 cumple este domingo su cuarto día de actividades con una jornada de cuatro partidos.  

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*Información EFE.

Etiquetas
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