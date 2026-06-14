 Marruecos y un once con jugadores nacidos en el extranjero
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14 junio / 14:00
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Conoce el récord que impuso Marruecos ante Brasil

por Oscar Coronado
Marruecos hace historia ante Brasil
Marruecos hace historia ante Brasil / FOTO: EFE

Los "Leones del Atlas" debutaron en la Copa del Mundo de la FIFA con un empate ante la "Canarinha" de Carlo Ancelotti.

Además de lograr un meritorio empate contra Brasil, Marruecos se convirtió el sábado en la primera selección en la historia de los Mundiales en jugar, durante unos veinticinco minutos, con un once íntegramente nacido en el extranjero.

El dato, destacado por el portal brasileño Ge y otros medios, confirma un fenómeno en crecimiento que también se está dando en otros equipos nacionales.

En total, cerca de 300 futbolistas de un total de mil 248 representan en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá los colores de una selección diferente a la de su lugar de nacimiento.

El sábado, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocurrió algo inédito. Los "Leones del Atlas" llegaron a jugar unos veinticinco minutos con once futbolistas 'extranjeros' sobre el césped.

En la alineación titular, solo Azzedine Ounahi, jugador del Girona, nació en el país africano, concretamente en Casablanca.

El resto vinieron al mundo fuera de sus fronteras, aunque todos ellos son de ascendencia marroquí. El portero Bono nació en Montreal (Canadá). Hakimi, Chadi Riad, Brahim Díaz e Ismael Saibari lo hicieron en España.

Saibari, autor del gol contra la "Canarinha", es de Tarrasa, la misma localidad catalana donde nació el español Xavi Hernández.

Brasil inicia su camino mundialista con empate frente a Marruecos

Marruecos sorprendió a Brasil con un gol tempranero de Saibari, pero Vinícius Jr. apareció con una brillante jugada individual para sellar el empate en Nueva Jersey.

Más sobre la nacionalidad de los "Leones del Atlas"

Otros tres de ellos (Issa Diop, El Aynaoui y Bouaddi) en Francia, mientras que Mazraoui es de Países Bajos y El Khannouss, de Bélgica.

El momento en el que coincidieron once 'extranjeros' fue en el minuto 65, cuando salieron del campo Brahim y Ounahi para la entrada de Talbi (Bélgica) y El Mourabet (Francia).

Los "Leones del Atlas" volvieron a jugar con un futbolista 'local' casi en el 90, cuando ingresó el delantero Soufiane Rahimi, de Casablanca.

En total, 19 de los 26 futbolistas que integran la convocatoria marroquí en esta Copa del Mundo nacieron en Francia, España, Bélgica, Países Bajos y, en el caso de Bono, Canadá.

Qué falló en el debut de Brasil: claves de un empate preocupante ante Marruecos

Brasil dejó más dudas que certezas en el empate a uno contra Marruecos. Un resultado preocupante y raro para la Canarinha en un debut mundialista, ya que solo ha empatado en cuatro ocasiones a lo largo de las 23 ediciones que ha disputado.

*Información EFE.

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