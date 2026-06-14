Marruecos y un once con jugadores nacidos en el extranjero

Los "Leones del Atlas" debutaron en la Copa del Mundo de la FIFA con un empate ante la "Canarinha" de Carlo Ancelotti.

Además de lograr un meritorio empate contra Brasil, Marruecos se convirtió el sábado en la primera selección en la historia de los Mundiales en jugar, durante unos veinticinco minutos, con un once íntegramente nacido en el extranjero.

El dato, destacado por el portal brasileño Ge y otros medios, confirma un fenómeno en crecimiento que también se está dando en otros equipos nacionales.

En total, cerca de 300 futbolistas de un total de mil 248 representan en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá los colores de una selección diferente a la de su lugar de nacimiento.

El sábado, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocurrió algo inédito. Los "Leones del Atlas" llegaron a jugar unos veinticinco minutos con once futbolistas 'extranjeros' sobre el césped.

En la alineación titular, solo Azzedine Ounahi, jugador del Girona, nació en el país africano, concretamente en Casablanca.

El resto vinieron al mundo fuera de sus fronteras, aunque todos ellos son de ascendencia marroquí. El portero Bono nació en Montreal (Canadá). Hakimi, Chadi Riad, Brahim Díaz e Ismael Saibari lo hicieron en España.

Saibari, autor del gol contra la "Canarinha", es de Tarrasa, la misma localidad catalana donde nació el español Xavi Hernández.

Brasil inicia su camino mundialista con empate frente a Marruecos Marruecos sorprendió a Brasil con un gol tempranero de Saibari, pero Vinícius Jr. apareció con una brillante jugada individual para sellar el empate en Nueva Jersey.

Más sobre la nacionalidad de los "Leones del Atlas"

Otros tres de ellos (Issa Diop, El Aynaoui y Bouaddi) en Francia, mientras que Mazraoui es de Países Bajos y El Khannouss, de Bélgica.

El momento en el que coincidieron once 'extranjeros' fue en el minuto 65, cuando salieron del campo Brahim y Ounahi para la entrada de Talbi (Bélgica) y El Mourabet (Francia).

Los "Leones del Atlas" volvieron a jugar con un futbolista 'local' casi en el 90, cuando ingresó el delantero Soufiane Rahimi, de Casablanca.

En total, 19 de los 26 futbolistas que integran la convocatoria marroquí en esta Copa del Mundo nacieron en Francia, España, Bélgica, Países Bajos y, en el caso de Bono, Canadá.

Qué falló en el debut de Brasil: claves de un empate preocupante ante Marruecos Brasil dejó más dudas que certezas en el empate a uno contra Marruecos. Un resultado preocupante y raro para la Canarinha en un debut mundialista, ya que solo ha empatado en cuatro ocasiones a lo largo de las 23 ediciones que ha disputado.

*Información EFE.

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