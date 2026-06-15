 De Bruyne: "Quiero disfrutar este Mundial"'
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Finalizado
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
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Finalizado
Germany GER
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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De Bruyne: "No me quedan 10 años de futbol, quiero disfrutar este Mundial"

por Amilcar Avila
Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica, EFE
Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica / FOTO: EFE

En la recta final de su carrera, el capitán belga afronta su cuarta Copa del Mundo con la intención de disfrutar cada partido y liderar a su selección desde el debut ante Egipto, este lunes a las 13 horas (de Guatemala).

Kevin De Bruyne, centrocampista de la selección de Bélgica, admitió recientemente que no le quedan "diez años" de futbol, por lo que quiere "disfrutar este Mundial", el cuarto de su carrera, que comenzará este lunes en el estadio Lumen de Seattle contra Egipto, en un partido que prevé que será "duro y físico".

"Cuando eres joven, te ocupas tanto del presente que no disfrutas los momentos lo suficiente. No solo en el Mundial, sino también en el Manchester City. Solo te preocupas por ganar y por el siguiente partido. Sé que no me quedan diez años de fútbol. Quiero disfrutar este Mundial. No voy a cambiar, pero no puedo determinarlo todo", apuntó en una conferencia de prensa, antes del entrenamiento del equipo.

De Bruyne, que intenta "ser creativo y ofensivo" sobre el terreno de juego, se siente bien para el torneo.

"El Mundial anterior (Catar 2022) fue un poco caótico. No sentí que hubiera una preparación. He hecho todo lo posible por ponerme en forma y me siento bien", prosiguió el jugador del Nápoles italiano, que insistió en la importancia del estreno.

"Lo que he visto en estas dos primeras semanas me parece bueno. Nuestros dos primeros partidos también fueron buenos. Esperamos ganar contra Egipto. Por ahora, la sensación es buena. El primer partido siempre es duro. Nunca hemos empezado fácilmente en los tres Mundiales anteriores. Egipto será un partido duro y físico, pero nos aseguraremos de estar preparados", remarcó.

"Si ganamos eso ayudará para los siguientes encuentros", añadió De Bruyne, que se medirá a Mohamed Salah: "Como en los viejos tiempos... Será agradable verle de nuevo. Nuestros hijos iban al mismo colegio. Es un tipo muy agradable. Por supuesto que aportará mi experiencia para poder defenderlo".

A su lado, en Bélgica, jugará Jeremy Doku.

Para De Bruyne, es "imposible" defender uno contra uno durante 90 minutos al extremo del Manchester City, su compañero en los "Diablos Rojos".

"Ahora es más eficaz y elige mejor las jugadas. Para tener un Mundial del máximo nivel, necesitamos un buen Doku", explicó.

Y habló de Romelu Lukaku: "Ha subido su nivel. Los dos partidos amistosos que ha jugado han sido positivos. También entrena bien. Solo mejorará. Noventa minutos es un poco excesivo, pero tiene el talento para marcar, incluso en pocos minutos".

De Bruyne también resaltó la labor de Rudi García, el seleccionador, desde que asumió el cargo en enero de 2025: "Ha creado un vínculo muy bueno con todos en poco tiempo, tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico, tras una difícil campaña en la Eurocopa y la Liga de Naciones. El ambiente es muy bueno".

Etiquetas
FútbolBélgicaMundial 2026Kevin De Bruyne

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