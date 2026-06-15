 de la Fuente habla tras el empata en debut en el Mundial
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01 Belgium Belgium Egypt Egypt 01
88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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De la Fuente: "Estamos supertranquilos"

por Amilcar Avila
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da instrucciones al delantero Lamine Yamal., EFE
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da instrucciones al delantero Lamine Yamal. / FOTO: EFE

El técnico Luis De la Fuente pidió calma tras el inesperado 0-0 en su debut contra Cabo Verde y aseguró que España aún tiene margen para corregir su falta de acierto en el Mundial.

Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió este lunes tranquilidad, después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, y aseguró que en su planteamiento les quedan "siete partidos" en el torneo y enfocó a la falta de "finura y frescura" como la causa del empate sin goles en el primer encuentro.

"En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos", afirmó.

"Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto", remarcó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro en el estadio de Atlanta.

"¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura", advirtió.

En ese sentido, apuntó que le "parece muy bien el ruido y las nueces", pero "este equipo es fiable sí o sí".

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espana-cabo-verde-2 -

"Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí", expresó el técnico, que advirtió de que no hay "nada" que genere "ninguna duda, ninguna desatención o preocupación excesiva, más de la que es", tras el 0-0, aunque admitió que hay que "seguir mejorando".

"Lo que se diga o se deje de decir... Seguiremos nuestro camino. Es el camino que nos ha traído hasta aquí", abundó.

De la Fuente advirtió de que no se acuerda "nunca de los ausentes", pero apuntó que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, que solo pudieron jugar el tramo final, "son dos futbolistas diferenciadores".

"Pero los que estaban en el campo también son muy buenos. Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades", valoró.

"Pero sea Lamine Yamal, Nico, Mikel Merino, Dani Olmo, etcétera. Todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda", aseguró.

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Partido entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026 - Agencia EFE

Y explicó su apuesta por Pablo Páez, "Gavi", por la banda izquierda: "El último partido que jugamos nos dio mucha profundidad en la banda el día de Perú. Dio energía y sobre todo nos generó espacios para que llegara desde atrás Cucurella".

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