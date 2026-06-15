Resultado España vs. Cabo Verde - Grupo H Mundial 2026

España inicia su sueño de conquistar una segunda Copa del Mundo ante una Cabo Verde debutante en Mundiales.
España inicia este lunes su camino en la Copa Mundial de 2026 con un atractivo duelo frente a la selección de Cabo Verde, en un encuentro correspondiente al Grupo H que se disputará en el moderno Atlanta Stadium. El choque tendrá un significado especial, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda la historia, añadiendo un ingrediente extra a un partido que abre las aspiraciones de los dos equipos en el torneo.
Para España, el compromiso representa el primer paso en la búsqueda de su segunda estrella mundialista, luego de la conquistada en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará una inspirada Cabo Verde, que vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo y que intentará sorprender en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol. Con tres puntos en juego y la ilusión intacta, ambos combinados buscarán comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo H.
Minuto a minuto del España vs. Cabo Verde
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
-
16'S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Spain
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09/06Peru 1 - 3 Spain
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04/06Spain 1 - 1 Iraq
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31/03Spain 0 - 0 Egypt
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27/03Spain 3 - 0 Serbia
Friendlies | Finalizado
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18/11Spain 2 - 2 Turkey
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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06/06Cape Verde 3 - 0 Bermuda
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31/05Cape Verde 3 - 0 Serbia
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27/03Chile 4 - 2 Cape Verde
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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13/10Cape Verde 3 - 0 Eswatini
CAF World Cup Qualifiers | Finalizado
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08/10Libya 3 - 3 Cape Verde
CAF World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Unai Simón
- Marcos Llorente
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Pedri
- Ferran Torres
- Mikel Oyarzabal
- Pablo Gavi
- Vozinha
- Steven Moreira
- Pico
- Diney Borges
- Sidny Lopes Cabral
- Kevin Lenini
- Ryan Mendes
- Laros Duarte
- Jamiro Monteiro
- Jovane Cabral
- Dailon Rocha Livramento