 Resultado España vs. Cabo Verde - Grupo H Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Spain Spain Cape Verde Cape Verde 00
83:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Cabo Verde

por Christoper Chang
España vs. Cabo Verde - Grupo H Mundial 2026 - Emisoras Unidas
España vs. Cabo Verde - Grupo H Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

España inicia su sueño de conquistar una segunda Copa del Mundo ante una Cabo Verde debutante en Mundiales.

España inicia este lunes su camino en la Copa Mundial de 2026 con un atractivo duelo frente a la selección de Cabo Verde, en un encuentro correspondiente al Grupo H que se disputará en el moderno Atlanta Stadium. El choque tendrá un significado especial, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda la historia, añadiendo un ingrediente extra a un partido que abre las aspiraciones de los dos equipos en el torneo.

Para España, el compromiso representa el primer paso en la búsqueda de su segunda estrella mundialista, luego de la conquistada en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará una inspirada Cabo Verde, que vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo y que intentará sorprender en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol. Con tres puntos en juego y la ilusión intacta, ambos combinados buscarán comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo H.

Minuto a minuto del España vs. Cabo Verde

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Spain
Sistema: 4-3-3
Minuto: 82'
0 - 0
15/06/2026 - 10:00
Actualizar marcador
Cape Verde
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Adham Mohammad, Jordan

Incidencias del partido

16'
card
S. Lopes Cabral ve tarjeta amarilla
61'
cambio
Cambio en Cape Verde: J. Cabral por W. Semedo
61'
cambio
Cambio en Cape Verde: D. Livramento por N. Da Costa
61'
cambio
Cambio en Cape Verde: L. Duarte por D. Duarte
71'
cambio
Cambio en Spain: F. Ruiz por M. Merino
71'
cambio
Cambio en Spain: Gavi por Lamine Yamal
76'
cambio
Cambio en Cape Verde: S. Lopes Cabral por Joao Paulo
79'
cambio
Cambio en Cape Verde: J. Monteiro por T. Arcanjo
81'
cambio
Cambio en Spain: F. Torres por D. Olmo

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 16'
    Tarjeta
    S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Spain

  • 09/06
    Peru
    Peru 1 - 3 Spain
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    Spain
    Spain 1 - 1 Iraq
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Spain
    Spain 0 - 0 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Spain
    Spain 3 - 0 Serbia
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Spain
    Spain 2 - 2 Turkey
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Cape Verde

  • 06/06
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Bermuda
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Serbia
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Chile
    Chile 4 - 2 Cape Verde
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 13/10
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Eswatini
    CAF World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 08/10
    Libya
    Libya 3 - 3 Cape Verde
    CAF World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Spain
Cape Verde
7
Tiros de esquina
0
13
Saques de banda
11
4
Tiros libres
10
4
Saques de meta
13
0
Penal
0
3
Cambio
5
159
Ataques
22
120
Ataques peligrosos
6
6
Remates al arco
0
15
Remates desviados
3
74%
Posesión
26%
21
Remates totales
3
6
Remates a puerta
0
9
Remates fuera
2
6
Remates bloqueados
1
12
Remates dentro del área
1
9
Remates fuera del área
2
8
Faltas
1
2
Fuera de juego
3
0
Tarjetas amarillas
1
0
Atajadas
6
691
Pases totales
245
643
Pases precisos
184

Alineaciones

Spain
  • Unai Simón
  • Marcos Llorente
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Fabián Ruiz
  • Rodri
  • Pedri
  • Ferran Torres
  • Mikel Oyarzabal
  • Pablo Gavi
Cape Verde
  • Vozinha
  • Steven Moreira
  • Pico
  • Diney Borges
  • Sidny Lopes Cabral
  • Kevin Lenini
  • Ryan Mendes
  • Laros Duarte
  • Jamiro Monteiro
  • Jovane Cabral
  • Dailon Rocha Livramento
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