Resultado España vs. Cabo Verde - Grupo H Mundial 2026

España inicia su sueño de conquistar una segunda Copa del Mundo ante una Cabo Verde debutante en Mundiales.

España inicia este lunes su camino en la Copa Mundial de 2026 con un atractivo duelo frente a la selección de Cabo Verde, en un encuentro correspondiente al Grupo H que se disputará en el moderno Atlanta Stadium. El choque tendrá un significado especial, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda la historia, añadiendo un ingrediente extra a un partido que abre las aspiraciones de los dos equipos en el torneo.

Para España, el compromiso representa el primer paso en la búsqueda de su segunda estrella mundialista, luego de la conquistada en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará una inspirada Cabo Verde, que vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo y que intentará sorprender en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol. Con tres puntos en juego y la ilusión intacta, ambos combinados buscarán comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo H.

Minuto a minuto del España vs. Cabo Verde

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Spain Sistema: 4-3-3 Minuto: 82' 0 - 0 Actualizar marcador Cape Verde Sistema: 4-1-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Adham Mohammad, Jordan Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 16' S. Lopes Cabral ve tarjeta amarilla 61' Cambio en Cape Verde: J. Cabral por W. Semedo 61' Cambio en Cape Verde: D. Livramento por N. Da Costa 61' Cambio en Cape Verde: L. Duarte por D. Duarte 71' Cambio en Spain: F. Ruiz por M. Merino 71' Cambio en Spain: Gavi por Lamine Yamal 76' Cambio en Cape Verde: S. Lopes Cabral por Joao Paulo 79' Cambio en Cape Verde: J. Monteiro por T. Arcanjo 81' Cambio en Spain: F. Torres por D. Olmo Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 16' S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Spain 09/06 Peru 1 - 3 Spain

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado

27/03 Spain 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado

18/11 Spain 2 - 2 Turkey

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Cape Verde 06/06 Cape Verde 3 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

31/05 Cape Verde 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado

27/03 Chile 4 - 2 Cape Verde

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

13/10 Cape Verde 3 - 0 Eswatini

CAF World Cup Qualifiers | Finalizado

08/10 Libya 3 - 3 Cape Verde

CAF World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Spain Cape Verde 7 Tiros de esquina 0 13 Saques de banda 11 4 Tiros libres 10 4 Saques de meta 13 0 Penal 0 3 Cambio 5 159 Ataques 22 120 Ataques peligrosos 6 6 Remates al arco 0 15 Remates desviados 3 74% Posesión 26% 21 Remates totales 3 6 Remates a puerta 0 9 Remates fuera 2 6 Remates bloqueados 1 12 Remates dentro del área 1 9 Remates fuera del área 2 8 Faltas 1 2 Fuera de juego 3 0 Tarjetas amarillas 1 0 Atajadas 6 691 Pases totales 245 643 Pases precisos 184 Alineaciones Spain Spain Unai Simón

Marcos Llorente

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Fabián Ruiz

Rodri

Pedri

Ferran Torres

Mikel Oyarzabal

Pablo Gavi Cape Verde Cape Verde Vozinha

Steven Moreira

Pico

Diney Borges

Sidny Lopes Cabral

Kevin Lenini

Ryan Mendes

Laros Duarte

Jamiro Monteiro

Jovane Cabral

Dailon Rocha Livramento

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