 Didier Deschamps: "El favorito absoluto es España"
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Sweden SWE
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
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26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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21/06 16:00 HS
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France FRA
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Didier Deschamps: "El favorito absoluto es España"

por Oscar Coronado
Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia
Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia / FOTO: EFE

Deschamps, en francés, alabó a la selección española, contra quien el conjunto galo quedó eliminado en semifinales de la última Eurocopa.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este lunes que la selección española es "la favorita absoluta, sin ninguna duda" para gana el Mundial, pese a que su equipo, vigente finalista y campeón en Rusia 2018, "también tiene el potencial".

"Si hay algún equipo favorito, ese es España", expresó Deschamps, preguntado por EFE en español durante la rueda de prensa previa al debut de Francia ante Senegal mañana, martes, en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

La FIFA incluyó el español como lengua cooficial junto con el inglés en las ruedas de prensa tras la polémica abierta cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinícius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa al partido.

Deschamps, en francés, alabó a la selección española, contra quien el conjunto galo quedó eliminado en semifinales de la última Eurocopa.

"Francia obviamente tiene el potencial también (de ganar el Mundial), aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez", agregó el técnico francés, que afronta su última Copa del Mundo al frente de la selección francesa.

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Protege a Mbappé

A diferencia de otras ruedas de prensa previas a los debuts de selecciones como Brasil, Países Bajos o Marruecos, donde comparecieron estrellas como Vinicius Jr, Frenkie de Jong o Achraf Hakimi, por parte de Francia el jugador escogido fue N'golo Kanté, pese a que muchos esperaban al capitán, Kylian Mbappé.

"Mi primer objetivo es proteger a mis jugadores y a Mbappé. Tardamos una hora en venir hasta aquí y otra en volver, los jugadores se cansan. Kanté se levanta muy temprano, así que era menos problema para él", aseveró el técnico francés.

Deschamps también tuvo palabras para Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025 y otra de las muchas estrellas del ataque francés.

"Lo merecía absolutamente. Lo pone al centro del foco. Tiene ganas de ser decisivo como ya lo es con el PSG, aunque haya tenido algunos problemas físicos en los últimos años", dijo.

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Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia - EFE

La rueda de prensa estuvo también marcada por las protestas de una treintena de periodistas franceses, que denunciaron el encarcelamiento de Christophe Gleizes, un periodista de la revista deportiva So Foot.

"Hablé con sus padres en la final de la Copa de Francia. Espero que pueda estar aquí cuanto antes y ser uno más en las ruedas de prensa", destacó Deschamps.

El pasado 10 de junio, la FIFA emitió una acreditación oficial para cubrir el Mundial para Gleizes, un gesto en principio simbólico ya que se encuentra detenido en Argelia. Detenido en mayo de 2024 mientras realizaba reportajes en ese país, Gleizes fue condenado a siete años de prisión en 2025 por cargos de apología del terrorismo y por posesión de propaganda dañina para los intereses nacionales argelinos.

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*Información EFE.

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