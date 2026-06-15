 Los árbitros vestirán de rosa en el Arabia Saudita-Uruguay
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
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Finalizado
Czech Republic CRZ
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Los árbitros vestirán de rosa en el Arabia Saudita-Uruguay

por Oscar Coronado
Árbitros vestirán de color rosado en el Arabia Saudita vs. Uruguay
Árbitros vestirán de color rosado en el Arabia Saudita vs. Uruguay / FOTO: FIFA

Conoce el motivo que llevó a la FIFA a tomar esta decisión durante la Copa del Mundo 2026.

Los árbitros del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita en Miami vestirán de rosa este lunes durante el partido que marca el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, en honor al color que representa a esta ciudad del sur de Florida.

"Los árbitros honrarán a su ciudad anfitriona luciendo camisetas de flamenco rosa en el partido Uruguay vs. Arabia Saudita el lunes 15 de junio, un guiño a los flamencos, la arquitectura Art Deco y esos famosos atardeceres de Miami que hacen que el color sea icónico aquí", informó la FIFA en redes sociales.

Uruguay y Arabia Saudí se enfrentan este lunes a las 16:00 horas de Guatemala en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Los árbitros

El italiano Maurizio Mariani es el colegiado designado por la FIFA para el partido y junto al resto de su equipo vestirá el tradicional color rosa flamenco de Miami.

Este color se asocia a la ciudad por los flamencos que en el siglo pasado abundaban en la región, así como a su emblemática arquitectura Art Déco rosa y las famosas puestas de sol rosadas.

Miami fue precisamente el lugar elegido por la FIFA para que los 170 árbitros designados para el Mundial se preparen físicamente durante el torneo.

"Miami es nuestro campamento base, así que pensamos que sería bonito mostrar nuestro agradecimiento a la ciudad donde viviremos durante unos dos meses", dijo en un comunicado el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.

Los saudíes y uruguayos juegan este lunes 15 de junio a las 16:00 horas en Miami como parte del debut del grupo H en la Copa del Mundo de la FIIFA 2026, que organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. 

Los uruguayos, dos veces campeones del mundo, buscarán dar una excelente presentación de la mano del argentino Marcelo Bielsa.  

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*Información EFE.

Etiquetas
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