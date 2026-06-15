Vozinha: El muro de Cabo Verde que desafió a España

En la primera participación mundialista de Cabo Verde, el experimentado guardameta se convirtió en el héroe de una selección que desafió a una de las favoritas al título.

Cuando España y Cabo Verde saltaron al campo para disputar su primer partido en el Mundial 2026, todas las miradas apuntaban hacia la selección española, una de las favoritas para conquistar el torneo. Sin embargo, el gran protagonista del encuentro terminó siendo Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el veterano guardameta que sostuvo a los africanos con una actuación memorable en el histórico debut mundialista de los "Tiburones Azules".

El experimentado arquero de Cabo Verde fue la gran figura del encuentro inaugural para ambas selecciones en esta Copa del Mundo. Con intervenciones decisivas ante los intentos de las figuras españolas, mantuvo con vida a su equipo y frustró una y otra vez a una de las ofensivas más talentosas del campeonato.

La historia de Vozinha es también la historia del crecimiento del futbol caboverdiano. Nacido en Mindelo, en la isla de São Vicente, el guardameta construyó una extensa carrera internacional y se convirtió en uno de los referentes de una generación que logró lo impensado: clasificar por primera vez a Cabo Verde a una Copa del Mundo.

Para un país de poco más de medio millón de habitantes, disputar el Mundial ya representa una hazaña histórica. Y en ese escenario, Vozinha asumió el papel de líder. A sus 40 años, el capitán de los "Tiburones Azules" respondió con serenidad y reflejos ante una España que buscaba comenzar con una victoria su camino en el torneo.

Mientras la Roja intentaba imponer su jerarquía en su estreno mundialista, Vozinha se agrandaba bajo los tres palos. Y aunque el Mundial apenas comienza para ambos equipos, el portero ya dejó una de las imágenes más memorables de la fase de grupos y confirmó que Cabo Verde no ha llegado a la cita únicamente para participar, sino también para competir.

Etiquetas