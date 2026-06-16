España en Números: 5 Estadísticas que Decepcionan

España se estrelló en su estreno mundialista al no encontrar la fórmula para superar a una debutante Cabo Verde que resistió con orden y personalidad. El juego quedó 0-0.

De los 27 remates de España a las siete paradas de Vozinha, el portero de Cabo Verde, circuló la decepción de la selección española en su estreno en el Mundial 2026, con el 73 por ciento de la posesión, 755 pases completos y una sola intervención en su portería de Unai Simón.

27 remates... 11 fuera y 9 bloqueados

España propuso 27 remates, pero sólo siete tomaron el camino de la portería. Uno se estrelló contra el poste. De los 20 restantes, 11 se marcharon fuera y nueve fueron bloqueados por la estructura y compacta defensa de Cabo Verde, resistente ante el conjunto español.

No tuvo pegada el grupo de Luis de la Fuente, al que le faltó el remate en los últimos metros. Aunque contabilizó tanta cantidad de tiros -18- o cabezazos -9-, las estadísticas sólo consideran claras hasta dos ocasiones. El rango de goles esperados de España fue de dos, pero no marcó ninguno. También lanzó once córner por uno en contra.

7 paradas de Vozinha, el MVP del partido

De todos los remates de España, Vozinha debió intervenir en siete de ellos, pero varios de ellos con paradas sencillas, como el remate de cabeza que cayó en sus manos de Fabián, el fallido tiro de Ferran Torres que atrapó con facilidad, un disparo de Pedri González muy centrado... Sí debió emplearse a fondo en dos estiradas ante Mikel Oyarzabal y en un testarazo de Aymeric Laporte que quizá iba fuera. Fue elegido el mejor jugador del encuentro porque soportó el 0-0 para su equipo durante los 99 minutos de partido.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

1 sola intervención de Unai Simón

Tal fue el dominio de España, expuesto a algún contraataque sobre todo en el tramo final, que Unai Simón, el portero titular de nuevo en España en un gran torneo, como ha ocurrido siempre desde 2021, sólo necesitó intervenir en una ocasión, ya en los instantes finales. Le bastó con estar bien posicionado para el remate rival. Cabo Verde sólo propuso seis lanzamientos, dos a portería y cuatro fuera, según las estadísticas oficiales de la FIFA del choque.

"No nos han creado nada", extrajo Rodrigo Hernández como aspecto positivo del 0-0.

El 73 por ciento de posesión, con 755 pases

Las estadísticas remarcan el control absoluto del partido de España, que dispuso de la posesión durante el 73 por ciento de los 99 minutos de juego en el estadio de Atlanta, con 811 pases, de los que completó 755 para un grado de precisión del 93 por ciento por el 74 por ciento de Cabo Verde. Su adversario intentó 306 y entregó 227. Es un dato que también habla de las veces que surtió efecto la presión alta de España, aunque sin el tino en los últimos metros y en el gol.

5 pases clave de Pedri, el faro ofensivo

Más adelantado que de costumbre, más cerca del área muchas veces, alejado al principio de la construcción, Pedri fue el más inspirado de todos en la creación ofensiva. Dio cinco pases claves, completó tres de sus cuatro regates en ataque y generó una oportunidad de gol clara, además de su intento desde lejos atrapado por Vozinha. No fue suficiente para el equipo de Luis de la Fuente.

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