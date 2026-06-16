 España en Números: 5 Estadísticas que Decepcionan
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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La decepción de España, en 5 estadísticas

por Agencia EFE
España no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026, EFE
España no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026 / FOTO: EFE

España se estrelló en su estreno mundialista al no encontrar la fórmula para superar a una debutante Cabo Verde que resistió con orden y personalidad. El juego quedó 0-0.

De los 27 remates de España a las siete paradas de Vozinha, el portero de Cabo Verde, circuló la decepción de la selección española en su estreno en el Mundial 2026, con el 73 por ciento de la posesión, 755 pases completos y una sola intervención en su portería de Unai Simón.

27 remates... 11 fuera y 9 bloqueados

España propuso 27 remates, pero sólo siete tomaron el camino de la portería. Uno se estrelló contra el poste. De los 20 restantes, 11 se marcharon fuera y nueve fueron bloqueados por la estructura y compacta defensa de Cabo Verde, resistente ante el conjunto español.

No tuvo pegada el grupo de Luis de la Fuente, al que le faltó el remate en los últimos metros. Aunque contabilizó tanta cantidad de tiros -18- o cabezazos -9-, las estadísticas sólo consideran claras hasta dos ocasiones. El rango de goles esperados de España fue de dos, pero no marcó ninguno. También lanzó once córner por uno en contra.

7 paradas de Vozinha, el MVP del partido

De todos los remates de España, Vozinha debió intervenir en siete de ellos, pero varios de ellos con paradas sencillas, como el remate de cabeza que cayó en sus manos de Fabián, el fallido tiro de Ferran Torres que atrapó con facilidad, un disparo de Pedri González muy centrado... Sí debió emplearse a fondo en dos estiradas ante Mikel Oyarzabal y en un testarazo de Aymeric Laporte que quizá iba fuera. Fue elegido el mejor jugador del encuentro porque soportó el 0-0 para su equipo durante los 99 minutos de partido.

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Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

1 sola intervención de Unai Simón

Tal fue el dominio de España, expuesto a algún contraataque sobre todo en el tramo final, que Unai Simón, el portero titular de nuevo en España en un gran torneo, como ha ocurrido siempre desde 2021, sólo necesitó intervenir en una ocasión, ya en los instantes finales. Le bastó con estar bien posicionado para el remate rival. Cabo Verde sólo propuso seis lanzamientos, dos a portería y cuatro fuera, según las estadísticas oficiales de la FIFA del choque.

"No nos han creado nada", extrajo Rodrigo Hernández como aspecto positivo del 0-0.

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espana-cabo-verde-4 -

El 73 por ciento de posesión, con 755 pases

Las estadísticas remarcan el control absoluto del partido de España, que dispuso de la posesión durante el 73 por ciento de los 99 minutos de juego en el estadio de Atlanta, con 811 pases, de los que completó 755 para un grado de precisión del 93 por ciento por el 74 por ciento de Cabo Verde. Su adversario intentó 306 y entregó 227. Es un dato que también habla de las veces que surtió efecto la presión alta de España, aunque sin el tino en los últimos metros y en el gol.

5 pases clave de Pedri, el faro ofensivo

Más adelantado que de costumbre, más cerca del área muchas veces, alejado al principio de la construcción, Pedri fue el más inspirado de todos en la creación ofensiva. Dio cinco pases claves, completó tres de sus cuatro regates en ataque y generó una oportunidad de gol clara, además de su intento desde lejos atrapado por Vozinha. No fue suficiente para el equipo de Luis de la Fuente.

Etiquetas
EspañaMundial 2026Luis de la FuenteDestacadasVozinha

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