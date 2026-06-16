 Mundial 2026 vivió una jornada que hizo trizas todas las quinielas
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29:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Iraq Senegal
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026 vivió una jornada que hizo trizas todas las quinielas

por Oliver Paniagua
La jornada en la que fallaron todas las quinielas del Mundial 2026., Redes sociales.
La jornada en la que fallaron todas las quinielas del Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

El día que todas las quinielas se vinieron abajo en una sola jornada.

La Copa Mundial 2026 dejó el lunes 15 de junio una de esas fechas que quedarán grabadas por la cantidad de resultados inesperados que alteraron los cálculos de aficionados, analistas y casas de apuestas alrededor del planeta.

Lo que parecía una jornada favorable para varias selecciones llamadas a imponer condiciones terminó convirtiéndose en un festival de sorpresas, donde los favoritos no lograron cumplir con las expectativas.

El primer golpe a las predicciones llegó desde temprano. España, considerada ampliamente superior en la previa, fue incapaz de romper la resistencia de Cabo Verde y terminó firmando un inesperado empate sin goles. El resultado sorprendió no solo por la igualdad, sino porque muchos especialistas anticipaban una victoria cómoda de la selección europea.

Sin embargo, ese encuentro fue apenas el inicio de una cadena de resultados que desafió toda lógica previa.

Cabo Verde logra un histórico empate ante España

Un muro defensivo y una actuación memorable del arquero Vozinha frustraron a España, que no pudo pasar del empate en el arranque del Grupo H.

Más tarde, Bélgica tampoco pudo traducir su favoritismo en una victoria y se conformó con una igualdad ante Egipto. En otro de los compromisos más llamativos de la fecha, Uruguay se encontró con una Arabia Saudí ordenada y competitiva que volvió a demostrar su capacidad para complicar a selecciones de mayor tradición futbolística.

Irán vs. Nueva Zelanda 

La lista de sorpresas continuó con Irán, que llegaba como favorito frente a Nueva Zelanda, pero terminó encontrando más dificultades de las previstas para superar a un rival que, sobre el papel, parecía accesible.

Aunque las Copas del Mundo han sido históricamente escenario de resultados inesperados, no es habitual que varios encuentros consecutivos sigan el mismo patrón en una sola jornada. La fecha del 15 de junio dejó en evidencia la creciente competitividad del torneo y la reducción de las diferencias entre selecciones que, en teoría, pertenecen a distintos escalones futbolísticos.

Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia

Irán sorprende al mundo en su debut y deja una postal que nadie esperaba.

La historia mundialista ofrece numerosos antecedentes de equipos que rompieron los pronósticos. Costa Rica, por ejemplo, sorprendió al mundo en Italia 1990 y volvió a hacerlo décadas después en Brasil 2014, cuando lideró un grupo integrado por campeones del mundo.

Lo ocurrido en esta edición del torneo confirma que las estadísticas, el historial y el favoritismo previo no garantizan resultados dentro del campo. El Mundial 2026 continúa demostrando que cualquier selección puede competir de igual a igual y que las sorpresas siguen siendo una de las mayores riquezas del fútbol.

Tras una jornada marcada por empates inesperados y actuaciones que desafiaron las previsiones, una conclusión parece inevitable: en esta Copa del Mundo, confiar ciegamente en los pronósticos puede ser un riesgo demasiado grande.

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