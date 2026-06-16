Mundial 2026 vivió una jornada que hizo trizas todas las quinielas

El día que todas las quinielas se vinieron abajo en una sola jornada.

La Copa Mundial 2026 dejó el lunes 15 de junio una de esas fechas que quedarán grabadas por la cantidad de resultados inesperados que alteraron los cálculos de aficionados, analistas y casas de apuestas alrededor del planeta.

Lo que parecía una jornada favorable para varias selecciones llamadas a imponer condiciones terminó convirtiéndose en un festival de sorpresas, donde los favoritos no lograron cumplir con las expectativas.

El primer golpe a las predicciones llegó desde temprano. España, considerada ampliamente superior en la previa, fue incapaz de romper la resistencia de Cabo Verde y terminó firmando un inesperado empate sin goles. El resultado sorprendió no solo por la igualdad, sino porque muchos especialistas anticipaban una victoria cómoda de la selección europea.

Sin embargo, ese encuentro fue apenas el inicio de una cadena de resultados que desafió toda lógica previa.

Cabo Verde logra un histórico empate ante España Un muro defensivo y una actuación memorable del arquero Vozinha frustraron a España, que no pudo pasar del empate en el arranque del Grupo H.

Más tarde, Bélgica tampoco pudo traducir su favoritismo en una victoria y se conformó con una igualdad ante Egipto. En otro de los compromisos más llamativos de la fecha, Uruguay se encontró con una Arabia Saudí ordenada y competitiva que volvió a demostrar su capacidad para complicar a selecciones de mayor tradición futbolística.

Irán vs. Nueva Zelanda

La lista de sorpresas continuó con Irán, que llegaba como favorito frente a Nueva Zelanda, pero terminó encontrando más dificultades de las previstas para superar a un rival que, sobre el papel, parecía accesible.

Aunque las Copas del Mundo han sido históricamente escenario de resultados inesperados, no es habitual que varios encuentros consecutivos sigan el mismo patrón en una sola jornada. La fecha del 15 de junio dejó en evidencia la creciente competitividad del torneo y la reducción de las diferencias entre selecciones que, en teoría, pertenecen a distintos escalones futbolísticos.

Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia Irán sorprende al mundo en su debut y deja una postal que nadie esperaba.

La historia mundialista ofrece numerosos antecedentes de equipos que rompieron los pronósticos. Costa Rica, por ejemplo, sorprendió al mundo en Italia 1990 y volvió a hacerlo décadas después en Brasil 2014, cuando lideró un grupo integrado por campeones del mundo.

Lo ocurrido en esta edición del torneo confirma que las estadísticas, el historial y el favoritismo previo no garantizan resultados dentro del campo. El Mundial 2026 continúa demostrando que cualquier selección puede competir de igual a igual y que las sorpresas siguen siendo una de las mayores riquezas del fútbol.

Tras una jornada marcada por empates inesperados y actuaciones que desafiaron las previsiones, una conclusión parece inevitable: en esta Copa del Mundo, confiar ciegamente en los pronósticos puede ser un riesgo demasiado grande.

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