¡Polémica! Corea del Sur vive tensión con prensa de su país

Los roces con la prensa coreana han ido de menos a más a dos días del duelo ante México.

La selección de Corea del Sur atraviesa por un momento de tensión a unos días de enfrentar a México, debido a las diferencias que ha tenido con los representantes de los medios (prensa) de su país que viajaron para la cobertura del campamento que realizan en Guadalajara.

El entrenamiento de este martes fue realizado sin la mirada de los medios de comunicación, como lo marca las políticas del torneo mundialista, ante la cercanía del encuentro que los asiáticos sostendrán contra México este jueves.

Los roces con la prensa coreana han ido de menos a más luego de una trasmisión en vivo, durante el primer entrenamiento del equipo en tierras mexicanas, en la que se escucha a periodistas de ese país criticar al capitán y figura Son Heung-min en referencia a que no realizó el servicio militar completo como lo marca la ley de su país.

"Corre como si estuviera en el servicio militar. Y eso que ni siquiera el servicio militar completó", se escucha en el video en referencia a la exención especial de la que fue objeto el jugador luego de ganar la medalla de oro con su selección en los Juegos Asiáticos de 2018.

Un par de días después, los miembros de la selección se mostraron molestos y convocaron a una reunión exclusiva para representantes de la prensa de esa nación.

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Cancelan entrevistas

De manera paralela, los jugadores decidieron solidarizarse con Son y se negaron a participar en las conferencias que la selección organizó minutos antes de iniciar los entrenamientos, además, el cuerpo técnico decidió cancelar las entrevistas individuales con jugadores que tenían pactadas desde antes con algunos medios de comunicación.

Esto generó molestias entre los periodistas coreanos quienes criticaron a los miembros de la federación, lo que encendió aún más las diferencias y llevó a la selección asiática a exigir las disculpas a los responsables o de lo contrario las entrevistas pactadas no podrían volver a agendarse.

El lunes pasado, la Federación de Futbol de Corea del Sur publicó un comunicado en el que lamentó los "comentarios inapropiados" que causaron "gran conmoción y decepción en el equipo" y pidió a los periodistas mostrar "mayor consideración y una actitud responsable hacia la selección nacional y los jugadores" para evitar que vuelvan a ocurrir estas situaciones.

También pidieron a periodistas y a la sociedad unión y apoyo a su selección que vive su undécima Copa del Mundo y que está por enfrentar uno de los partidos más complicados de la fase de grupos.

El comunicado fue borrado de las redes sociales de la federación horas después al tiempo que Son sostenía una reunión en la que los periodistas se disculparon con el atacante, aunque a decir de algunos testigos el jugador no dejó en claro si mantendrían el veto a la prensa de su país.

Se espera que este miércoles el seleccionador Hong Myung-bo y un jugador ofrezcan una conferencia de prensa a medios internacionales como parte de las actividades programadas por la FIFA previas a los juegos.

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*Información EFE.

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