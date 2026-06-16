 ¡Polémica! Corea del Sur vive tensión con prensa de su país
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¡Polémica! Corea del Sur vive tensión con prensa de su país

por Oscar Coronado
Delegación de Corea del Sur está peleando con la prensa de su país
Delegación de Corea del Sur está peleando con la prensa de su país / FOTO: EFE

Los roces con la prensa coreana han ido de menos a más a dos días del duelo ante México.

La selección de Corea del Sur atraviesa por un momento de tensión a unos días de enfrentar a México, debido a las diferencias que ha tenido con los representantes de los medios (prensa) de su país que viajaron para la cobertura del campamento que realizan en Guadalajara.

El entrenamiento de este martes fue realizado sin la mirada de los medios de comunicación, como lo marca las políticas del torneo mundialista, ante la cercanía del encuentro que los asiáticos sostendrán contra México este jueves.

Los roces con la prensa coreana han ido de menos a más luego de una trasmisión en vivo, durante el primer entrenamiento del equipo en tierras mexicanas, en la que se escucha a periodistas de ese país criticar al capitán y figura Son Heung-min en referencia a que no realizó el servicio militar completo como lo marca la ley de su país.

"Corre como si estuviera en el servicio militar. Y eso que ni siquiera el servicio militar completó", se escucha en el video en referencia a la exención especial de la que fue objeto el jugador luego de ganar la medalla de oro con su selección en los Juegos Asiáticos de 2018.

Un par de días después, los miembros de la selección se mostraron molestos y convocaron a una reunión exclusiva para representantes de la prensa de esa nación.

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Cancelan entrevistas 

De manera paralela, los jugadores decidieron solidarizarse con Son y se negaron a participar en las conferencias que la selección organizó minutos antes de iniciar los entrenamientos, además, el cuerpo técnico decidió cancelar las entrevistas individuales con jugadores que tenían pactadas desde antes con algunos medios de comunicación.

Esto generó molestias entre los periodistas coreanos quienes criticaron a los miembros de la federación, lo que encendió aún más las diferencias y llevó a la selección asiática a exigir las disculpas a los responsables o de lo contrario las entrevistas pactadas no podrían volver a agendarse.

El lunes pasado, la Federación de Futbol de Corea del Sur publicó un comunicado en el que lamentó los "comentarios inapropiados" que causaron "gran conmoción y decepción en el equipo" y pidió a los periodistas mostrar "mayor consideración y una actitud responsable hacia la selección nacional y los jugadores" para evitar que vuelvan a ocurrir estas situaciones.

También pidieron a periodistas y a la sociedad unión y apoyo a su selección que vive su undécima Copa del Mundo y que está por enfrentar uno de los partidos más complicados de la fase de grupos.

El comunicado fue borrado de las redes sociales de la federación horas después al tiempo que Son sostenía una reunión en la que los periodistas se disculparon con el atacante, aunque a decir de algunos testigos el jugador no dejó en claro si mantendrían el veto a la prensa de su país.

Se espera que este miércoles el seleccionador Hong Myung-bo y un jugador ofrezcan una conferencia de prensa a medios internacionales como parte de las actividades programadas por la FIFA previas a los juegos.

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*Información EFE.  

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