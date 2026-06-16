 Scaloni: "Messi será el mejor de la historia por siempre"
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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18/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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18/06 16:00 HS
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
32
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Scaloni: "Messi será el mejor de la historia por siempre"

por Oscar Coronado
Lionel Scaloni, técnico de Argentina
Lionel Scaloni, técnico de Argentina / FOTO: EFE

Lionel Messi también se refirió al triunfo y dijo: "Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte".

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño de este martes, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste en declaraciones al final del partido.

Sobre el partido dijo que el resultado quizá no refleja lo que hizo Argelia en el campo de juego del estadio de Kansas City: "Fue un partido muy difícil, que no sé si refleja lo que pasó, nosotros merecimos ganar, pero ellos hicieron un buen partido. Sabíamos cómo nos iban a jugar y que nos podían complicar. Pero mis jugadores han hecho un trabajo muy bueno".

El estratega añadió que están contentos por iniciar con buen pie el Mundial 2026, algo que les da "tranquilidad" porque siempre el primer partido "es complicado".

Y agregó que el amplio marcador sobre Argelia le permitió cuidar de algunos jugadores. "Sí, todos los chicos quieren participar, todos quieren jugar. Ojalá en el tercer partido estemos clasificados y puedan jugar todos", concluyó.

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El ídolo de Argentina hizo triplete y entra en la historia más grande de los goleadores de las Copas del Mundo de la FIFA.

Declaración de Messi

Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de Argentina: marcó tres goles ante Argelia e igualó al alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, como el máximo artillero de los mundiales, por lo que se mostró visiblemente conmovido durante y al final del partido en Kansas City.

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, a 20 años exactos de haber debutado en un Mundial, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

"Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte", dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el '10' dijo que su estado físico en este momento es bueno. "Por suerte me siento bien".

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*Información EFE.

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