Scaloni: "Messi será el mejor de la historia por siempre"

Lionel Messi también se refirió al triunfo y dijo: "Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte".



El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño de este martes, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste en declaraciones al final del partido.

Sobre el partido dijo que el resultado quizá no refleja lo que hizo Argelia en el campo de juego del estadio de Kansas City: "Fue un partido muy difícil, que no sé si refleja lo que pasó, nosotros merecimos ganar, pero ellos hicieron un buen partido. Sabíamos cómo nos iban a jugar y que nos podían complicar. Pero mis jugadores han hecho un trabajo muy bueno".

El estratega añadió que están contentos por iniciar con buen pie el Mundial 2026, algo que les da "tranquilidad" porque siempre el primer partido "es complicado".

Y agregó que el amplio marcador sobre Argelia le permitió cuidar de algunos jugadores. "Sí, todos los chicos quieren participar, todos quieren jugar. Ojalá en el tercer partido estemos clasificados y puedan jugar todos", concluyó.

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Declaración de Messi

Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de Argentina: marcó tres goles ante Argelia e igualó al alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, como el máximo artillero de los mundiales, por lo que se mostró visiblemente conmovido durante y al final del partido en Kansas City.

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, a 20 años exactos de haber debutado en un Mundial, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

"Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte", dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el '10' dijo que su estado físico en este momento es bueno. "Por suerte me siento bien".

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*Información EFE.

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